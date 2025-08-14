Ликсутов: предприятия столицы увеличили объем производства продукции для занятий спортом

Компании столицы создают товары для любителей спорта и вдохновляют на активный образ жизни. В городе выпускается широкий ассортимент продукции: от туристической одежды до высококачественной экипировки и снаряжения, сказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичная промышленность производит всю необходимую продукцию для жителей города, в том числе и для занятия спортом. Благодаря мерам поддержки компании последовательно увеличивают мощности, улучшают качество продукции и расширяют ассортимент. Так, за первое полугодие 2025 года объем выпуска спортивных товаров вырос на 74,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — объяснил Ликсутов.

Столичные производители спортивных товаров активно внедряют новые технологии, используют экологичные материалы и разрабатывают инновационные решения.

«Это положительно сказывается на спросе, что подтверждают цифры. За шесть месяцев текущего года компании в 3 раза увеличили поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма отгрузки составила свыше 2,1 млрд рублей», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, компания «Сплав» выпускает туристическую одежду и снаряжение. Предприятие использует в производстве передовые технологии и современные материалы. Среди них — мембранная ткань, которая эффективно защищает от осадков и одновременно позволяет телу «дышать», не создавая парникового эффекта.

«Ветер спорт» выпускает технологичную экипировку для велоспорта, бега и триатлона: от универсальных моделей до профессиональных линеек, рассчитанных на экстремальные нагрузки. Помимо двух инновационных производственных площадок в Москве в компании также есть свой отдел исследований и разработок, что позволяет использовать самые передовые технологии и создавать продукты уровня мировых лидеров рынка.

Компания RamaYoga выпускает товары для йоги и спорта из экологически чистых материалов. Продукция московского предприятия была включена в реестр Минпромторгом.

Предприятие «Академия-Т» выпускает спортивное и функциональное питание, а также БАДы на основе собственных научных исследований и разработок. Производство и лаборатория находятся на площадке «Технополис Москва» и занимает почти 1,5 тыс. кв. м. Компания реализует полный цикл производства: подбирает сырье, прорабатывает формулу продукта и создает прототип в лаборатории.