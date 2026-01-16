Ликсутов: предприятия столицы нарастили производство машин и оборудования почти в 1,5 раза

Столичные предприятия сферы машиностроения с января по ноябрь прошлого года увеличили производство машин и оборудования более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Содействие отрасли машиностроения город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Благодаря комплексному механизму поддержки компаниям удается регулярно модернизировать площадки и внедрять новые технологии. В итоге столица и ключевые сферы экономики получают . и востребованную продукцию. С января по ноябрь 2025 года производство было увеличено на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — уточнил Ликсутов.

Благоприятный инвестклимат и развитая индустриальная инфраструктура содействуют усовершенствованию технологической составляющей производства.

«В городе функционирует свыше 260 предприятий машиностроительного сектора. В портфеле выпускаемой продукции: станки, насосы, роботизированные системы, лифты, конвейеры и другие изделия. За 11 месяцев прошлого года компании отгрузили на 11,2% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2024 года общей стоимостью более 237 миллиардов рублей», — добавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.