Ликсутов: предприятия Москвы воспользовались более чем 100 решениями из «Банка технологий»

В столице повышается эффективность предприятий через внедрение инструментов цифровизации и автоматизации на производствах, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, за 5 лет промышленники Москвы воспользовались более чем 100 отечественными разработками.

«Сервис „Банк технологий“ — это маркетплейс решений для актуальных потребностей индустриального сектора столицы. За 5 лет работы он предоставил более 100 цифровых продуктов московским промышленникам, среди которых предприятия отрасли машиностроения, металлообработки и медицины», — уточнил Ликсутов.

На инвестиционном портале Москвы заводы и фабрики города могут найти надежного партнера и получить рекомендации по адаптации выбранных решений под свою специфику работы.

«В ассортименте каталога свыше 570 вариантов для цифровизации, автоматизации и оптимизации производств. Среди новинок — разработки для роботизированного управления информационной безопасностью, а также устройство для защиты энергосетей и предотвращения аварий. В реестр попадают только те продукты, которые успешно показали себя в работе», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Так, каталогом воспользовалось ОАО «НПП „Темп“ им. Ф. Короткова» — крупный производитель топливной автоматики, электронных блоков управления газотурбинными двигателями, а также агрегатов самолетных систем.

Предприятие успешно применило в своей работе проектировочное программное обеспечение КОМПАС-3D от компании «Аскон» — отечественного разработчика цифровых продуктов для реального сектора экономики.

«Благодаря внедрению решения увеличилась скорость разработки новых изделий, появилась возможность создания библиотек стандартных деталей и узлов, в ряде случаев ускорился процесс согласования деталей с технологами на этапе выпуска 3D-моделей и выпуска чертежей. Отсюда появился и экономический эффект в части увеличения производительности труда», — сказал гендиректор Денис Иванов.

Онлайн-сервис «Банк технологий» пополнился решениями Security Vision — российского разработчика продуктов автоматизации и роботизации процессов управления информационной безопасностью. Например, в реестре доступна платформа Low code/No code, которая позволяет роботизировать до 95% программно-технических функций в круглосуточном режиме.

Еще один пример российской разработки из каталога — электросетевой компьютер ЭСК AXIOX от компании «Энерджинет». Устройство обеспечивает автоматизированное управление, настройку и защиту электрических цепей и оборудования от коротких замыканий, перегрузок и других аварийных ситуаций.