Ликсутов: предприятия Москвы производят больше высокотехнологичной продукции

Москва является локомотивом внедрения инновационных технологий и производства высокотехнологичных товаров. Столица формирует благоприятные условия для инвестиций и наращивает объемы выпуска электронных и оптических устройств. По данным за январь–апрель 2025 года, промышленный индекс в этой отрасли увеличился почти на 2% в сравнении с тем же периодом предыдущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что благоприятная инвестиционная среда в столице стимулирует динамичное развитие промышленности. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина город предоставляет предприятиям всестороннюю поддержку. Это позволяет компаниям наращивать производственные мощности, создавать инновационные продукты и совершенствовать передовые технологии.

«С января по апрель 2025 года в столице вырос выпуск оптики и электроники. В частности, за 4 месяца этого года столичные компании выпустили почти в 2,5 раза больше вычислительных электронных цифровых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Ликсутов.

В настоящее время в столице около 370 предприятий с общим штатом свыше 30 тыс. человек занимаются выпуском электроники и оптики. Они изготавливают интегральные схемы, печатные платы, вычислительную технику, мониторы и прочие компьютерные, электронные и оптические изделия.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, лидеры рынка продолжают наращивать поставки, отвечая на растущий спрос потребителей.

«С января по апрель 2025 года компании поставили заказчикам на 25,1% больше элементов электронной аппаратуры и печатных схем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузка компьютерного и периферийного оборудования выросла на 31,8%, а контрольно-измерительных и навигационных приборов, аппаратов и часов — на 43,1%», — пояснил Гарбузов.

Одним из ключевых игроков на рынке микроэлектроники является московская инжиниринговая компания «Смарткор», специализирующаяся на разработке встроенного ПО, интеллектуальных вычислительных систем и микроэлектронных решений. Компания производит одноплатные компьютеры, аппаратно-программные комплексы и решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для промышленности, бизнеса, медицины и образования.

Недавно «Смарткор» представил новый продукт — SM Pie, промышленный одноплатный компьютер. Устройство состоит из базового вычислительного модуля и дополнительных компонентов, расширяющих его функционал в зависимости от задач.

Компьютер оснащен эффективной системой охлаждения и поддерживает различные интерфейсы подключения. Его можно использовать для разработки систем ИИ и компьютерного зрения, автоматизации производственных процессов, контроля качества, создания образовательных платформ, управления автономной техникой и видеоаналитики в сфере безопасности.

Еще один столичный производитель — компания «АТБ Электроника», выпускающая печатные платы, электронные модули и приборы для различных отраслей. Ее продукция применяется в судостроении, автомобилестроении, железнодорожном транспорте, ЖКХ, промышленной автоматике, медицине, телекоммуникациях, нефтедобыче, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и цифровизации.