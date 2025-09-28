Ликсутов: предприятие столицы выпустило 5 млн упаковок лекарств для терапии

Участник фармацевтического кластера и резидент ОЭЗ «Технополис Москва» производственный комплекс ПК-137 биотехнологической компании BIOCAD с 2021 года производит препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что за полгода предприятие выпустило 305 тыс. упаковок лекарств.

«В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина для обеспечения лекарственной безопасности город заключает с фармпредприятиями офсетные контракты, предоставляя им гарантию сбыта в обмен на инвестиции в создание и модернизацию производства. Эта мера позволяет компаниям вкладывать дополнительные средства в развитие технологий, научные разработки и исследования. При этом они имеют возможность поставлять продукцию как по контракту с городом, так и выпускать ее на рынок. В частности, по офсетному контракту был построен производственный комплекс ПК-137 биотехнологической компании BIOCAD, который с 2021 года выпустил уже 5 млн упаковок лекарственных средств для терапии социально значимых заболеваний. Два миллиона упаковок лекарств поступили в медицинские учреждения столицы, еще три миллиона упаковок — в регионы страны», — уточнил Ликсутов.

Производство лекарственных препаратов расположено в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке Алабушево. В рамках офсета компания наладила производство 18 международных непатентованных наименований для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ.

«По офсетному контракту инвестор построил и запустил производство площадью 43 тыс. кв. м и создал свыше 300 новых рабочих мест. В реализацию проекта компания вложила 8,2 млрд рублей», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2017 года Правительство Москвы заключило 35 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др.