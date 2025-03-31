Ликсутов: поставки предприятий столицы в Китай увеличились более чем на 20%

По итогам прошлого года Китайская Народная Республика занимает третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Таким образом, на КНР приходится 10% ННЭ столицы в дружественные страны. При этом поставки продукции столичного производства в Китай выросли на 24% по сравнению с 2023 годом.

«Так, в прошлом году поставки продукции столичной авиационной промышленности в эту страну увеличились более чем на 50%, в то время как экспорт изделий из полиэтилена, полипропилена и пластмассы выросли на 7%. Кроме того, удвоился экспорт товаров из черных металлов — железа и сплавов на его основе», — прокомментировал Ликсутов.

Также в Китай предприятия Москвы поставляют продукцию пищевой промышленности: экспорт кондитерских изделий, пшеничной муки, печенья увеличился почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром». Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа.

«Специалисты центра поддержки экспорта „Моспром“ сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. В частности, на 2025 год уже запланирована организация участия столичных предприятий в двух крупнейших промышленных выставках в Китае, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для столичных предприятий инструменты поддержки центра «Моспром» открывают перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.

Также экспортерам Москвы помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки.