Ликсутов: поставки предприятий Москвы в арабские страны выросли более чем на 25%

Москва активно развивает торгово-экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки. По итогам 2024 года экспорт столичной несырьевой и неэнергетической продукции в этот регион увеличился более чем на четверть, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по указанию Сергея Собянина город уделяет повышенное внимание наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные государства.

«По итогам 2024 года основными покупателями столичной продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали Египет, Алжир, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Совокупно на эти направления пришлось около 75% московских поставок в государства региона», — рассказал Ликсутов.

Среди основных товаров, которые московские компании экспортируют в эти страны, — продукция строительной и химической промышленности, контрольно-измерительные приборы, системы автоматического регулирования и пожарной сигнализации. Также высоким спросом пользуются пищевые продукты из Москвы: мучные и шоколадные изделия, вафли, макароны, джемы, фруктовые пюре и газированные напитки с разнообразными вкусами. Экспорт этой категории товаров вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Для содействия выходу столичных предприятий на международные рынки в 2019 году был создан Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций «Моспром». Одним из самых востребованных инструментов помощи является байерская программа, позволяющая компаниям участвовать в отраслевых выставках и деловых миссиях, включая B2B- и B2G-встречи.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, специалисты «Моспрома» сопровождают промышленные предприятия на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Особый акцент делается на развитии сотрудничества с партнерами из Ближнего Востока и Северной Африки.

«В частности, в 2025 году будет организовано участие предприятий в крупнейших выставках и бизнес-миссиях в Иране, Алжире, Марокко, Египте, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также запланировано проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями», — отметил Гарбузов.

Так, после бизнес-миссии в ОАЭ, организованной «Моспромом» в 2024 году, один из столичных производителей кондитерских изделий подписал контракт на поставку премиальной продукции в Дубай. Другая московская компания благодаря участию в международной выставке договорилась о продаже 3D-принтеров в Саудовскую Аравию.

Как рассказала заместитель коммерческого директора ООО «Русский рыбный мир» Виктория Исаева, центр «Моспром» помог компании попасть на крупнейшую выставку Gulfood-2025 в ОАЭ.

«Мы представили образцы нашей продукции — рыбных консервов в широком ассортименте, которые вызвали неподдельный интерес у дистрибьюторов рынка стран Персидского залива. Наши представители провели более 20 стратегически важных B2B-встреч, способствовавших развитию и укреплению торговых отношений с международными партнерами», — пояснила Исаева.

Поддержка «Моспрома» дает столичным предприятиям возможности для выхода на новые рынки, расширения экспортного ассортимента, налаживания партнерских связей и привлечения инвестиций.

Кроме того, государство оказывает активную помощь московским экспортерам. Национальный проект «Экспорт» включает комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В его рамках действует цифровая платформа «Мой экспорт», где предприниматели могут бесплатно получить консультации экспертов, аналитические данные, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и воспользоваться другими сервисами.