Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» с начала 2024 года инвестировали в свои производства порядка 38,4 млрд рублей, а лидером стала площадка «Алабушево», которая инвестировала свыше 13,8 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Таким образом, показатель площадки почти на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Площадка „Алабушево“ является крупнейшей в столичной ОЭЗ. Сегодня здесь работают 32 компании со статусом резидента. Если сравнить объем инвестиций с показателем трехлетней давности, то он вырос в 3,7 раза. Это говорит о динамичном развитии наших компаний, которые локализуют свои производства в „Технополисе Москва“. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать площадки особой экономической зоны столицы», — уточнил Максим Ликсутов.

Наибольший приток вложений на площадке «Алабушево» обеспечили компании мединдустрии — на них пришлось 8,2 млрд рублей инвестиций. Лидером среди всех резидентов стало предприятие (ООО «Генериум-Некст») по производству препаратов для лечения редких орфанных заболеваний.

Помимо этого, резиденты площадки «Печатники» инвестировали в производство 5,5 млрд рублей с начала года, что на 37% больше, чем годом ранее.

Самая молодая площадка ОЭЗ «Технополис Москва» — индустриальный парк «Руднево», где в статусе резидента работает 12 компаний. Их инвестиции в производства составили 500 млн рублей.

«За время деятельности особой экономической зоны „Технополис Москва“ резиденты трех площадок инвестировали в развитие своих производств 95,8 млрд рублей. Наибольшая доля — 63% — приходится на предприятия в „Алабушеве“. Его выбирают преимущественно крупные компании, которые предпочитают строить свои производственные площадки с нуля», — заявил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» крайне востребована благодаря своей инновационности, глубокому уровню локализации и способности эффективно замещать импортные аналоги.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%.

«Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования. Это позволяет вкладывать высвобожденные от налогов средства в развитие и расширение технологичных площадок, создание новых рабочих мест и производство технологичной продукции», — заключил он.