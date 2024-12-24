Ликсутов: площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась на 111 га

В этом году в состав ОЭЗ «Технополис „Москва“ вошли новые площадки — „Красная Пахра“, „Толстопальцево“, „Карачаровский механический завод“ („КМЗ“) и „Хруничева“, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь общая площадь столичной ОЭЗ составляет более 390 га.

Решение о включении новых площадок в состав ОЭЗ «Технополис Москва» было принято Минэкономразвития РФ.

«Москва активно поддерживает индустриальный сектор, что позволяет наращивать и поддерживать технологический суверенитет. Центр притяжения высокотеха — особая экономическая зона „Технополис Москва“, где выпускают передовые решения в сфере микроэлектроники, фармацевтики, косметологии, станкостроения и других перспективных направлениях. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем приоритетное внимание ОЭЗ Москвы. Также планируется, что к 2030 году общая площадь промышленных и административных объектов столичной ОЭЗ вырастет в 2,5 раза и составит 3,8 млн кв. м. Это позволит локализовать еще больше инновационных компаний», — заявил Ликсутов.

Город на регулярной основе разрабатывает и улучшает меры поддержки для предприятий. Они предоставляют возможность развития, введения новых разработок, наращивания мощностей, закупки передового оборудования, а также открытия новых рабочих мест с высокой заработной платой.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ стала базовой площадкой для размещения межотраслевых кластеров, которые сегодня успешно функционируют. Вхождение новых площадок в состав ОЭЗ города позволит сформировать новые точки для развития критически важных отраслей. Компании, разместившие там производства, смогут получить статус резидента и пользоваться различными налоговыми преференциями», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ожидается, что «КМЗ» станет базовой площадкой для развития кластера вертикального транспорта и лифтостроения. Развитие данной территории предполагает размещение компаний лифтостроительной отрасли для производственной и научной кооперации.

На площадке «Толстопальцево» планируется локализовать кластер инновационных технологий в сфере строительства. Уже сейчас там работает первая очередь «Комбината инновационных технологий „МонАрх“ по производству крупногабаритных жилых модулей.

На площадке Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева будет работать аэрокосмический кластер. Планируется строительство около 1 млн кв. м промышленных и лабораторно-офисных корпусов.

На площадке «Красная Пахра» расширяет свое производство действующий резидент ОЭЗ — компания «Рэнера», которая уже является участником межотраслевого кластера электромобилестроения.

«Ключевыми преимуществами размещения производств в особой экономической зоне „Технополис Москва“ являются высокоразвитая инфраструктура и налоговые преференции для резидентов. Для резидентов ОЭЗ предусмотрены налоговые льготы и таможенные преференции. После получения этого статуса предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 20%», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны.