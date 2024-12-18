Ликсутов: пилот нацпроекта «Производительность труда» закончили резиденты ОЭЗ

Пилотный этап национального проекта «Производительность труда» завершили 19 компаний, которые являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Среди них — производители сенсорных дисплеев, интерактивного оборудования, роботизированных протезов, канатных дорог, конденсаторов, композитных материалов и других инновационных изделий, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Особая экономическая зона „Технополис Москва“ — центр развития высоких технологий. Сегодня на площадках ОЭЗ работает более 220 предприятий микроэлектроники, фотоники, фармацевтики, беспилотных авиасистем и других перспективных отраслей. Они могут получить статус резидента и воспользоваться другими действенными мерами поддержки от города, которые разработаны по поручению Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что участие в нацпроекте помогает предприятиям повышать эффективность. С начала прошлого года к проекту присоединились 20 компаний из ОЭЗ «Технополис Москва».

В 2025 году одна компания начнет внедрение инструментов бережливого производства. Выявлять и устранять слабые места, а также оптимизировать рабочие процессы.

Для вхождения в нацпроект компании должны быть представителями одной из приоритетных отраслей отечественной экономики, а размер их выручки должен быть не менее 400 млн рублей за предшествующий год.

«Столичные компании производят высокотехнологичную и инновационную продукцию, которая не имеет аналогов в России. В рамках проекта компания-резидент „Нюкон энерджи“ внедрила бережливое производство на линии по выпуску силовых конденсаторов, резиденты „Моторика“ и „ВИП Камилла“ улучшили процессы производства активных протезов и абсорбирующего белья», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что компания «Нес-Т», которая производит сенсорные дисплеи, оптимизировала выпуск интерактивных панелей и комплексов.

Компания «Нанотехнологический центр композитов» выбрала в качестве пилотного потока трудоемкий и сложный процесс выпуска высокоточных стекло- и углепластиковых композитных изделий, применяемых в разных сферах промышленности.

«Мы выявили проблемные участки и внедрили необходимые инструменты бережливого производства. В результате нам удалось минимизировать потери и увеличить выработку на самом сложном продуктовом потоке — изготовлении несерийной продукции на нескольких производственных участках», — сказал генеральный директор НЦК Михаил Столяров.

Он отметил, что предприятие планирует и дальше применять приобретенный опыт для оптимизации других производственных потоков.

Компания «САГА Технологии», которая производит решения по автоматизации производств, а также высокотехнологичные аппараты самообслуживания, смогла оптимизировать процессы сборки банкоматов.

Предприятие «Элта» повысило эффективность части производства измерителей уровня глюкозы в крови.

Типография «Т8 издательские технологии» применила нормы национального проекта по выпуску полиграфической продукции, а производство «НПП Трассир», выпускающее системы безопасности, — при сборке больших видеорегистраторов.

«Участие в национальном проекте „Производительность труда“ позволит предприятиям увеличить эффективность производства, улучшить качество и повысить конкурентоспособность своей продукции», — пояснил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что за счет налоговых льгот и таможенных преференций компании начинают больше инвестировать в новые разработки и собственное развитие.

Одна программа нацпроекта, в которой принимают участие компании из «Технополиса Москва», рассчитана на 3 года. Специалисты Федерального центра компетенций на протяжении 6 месяцев помогают им выявлять слабые места и предоставляют рекомендации по повышению эффективности предприятия. Кроме того, эксперты-кураторы помогают внедрять принципы бережливого производства в течение следующих 3 лет после присоединения к национальному проекту, что позволяет получать от государства помощь.

Компания «Хирана+», которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», в 2023 году присоединилась к реализации нацпроекта «Производительность труда».

«Нам уже удалось снизить затраты на логистику, увеличить количество собираемого оборудования, сократить время на прием и отгрузку продукции. В процессе бережливого производства настроили внутренние логистические потоки, материалы, входящие в производственный цикл, теперь движутся по одной прямой, без перемещения назад. Каждый этап рассчитан по минутам: с момента отгрузки сырья со склада до передачи его на производство», — рассказал генеральный директор «Хирана+» Андрей Ильин.

Он уточнил, что компания получает управляемую модель производства, когда все работают в соответствии с установленными инструкциями. По его словам, цель предприятия — выработать определенное количество выпускаемой продукции в смену.

Нацпроект «Производительность труда» является мерой поддержки бизнеса, позволяющей без дополнительных затрат увеличивать объемы производимой продукции при сокращении производственных издержек.

В Москве проект реализует подведомственный департаменту экономической политики и развития столицы Региональный центр компетенций Москвы ( АНО «Мосстратегия»). Для участия в проекте необходимо отправить заявку через портал оператора нацпроекта в РФ и обязательно указать регион — город Москва.