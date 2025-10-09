Ликсутов: первый Московский инвестиционно-промышленный форум провели в октябре

В столице впервые прошел Московский инвестиционно-промышленный форум. Его провели на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что это мероприятие объединило ключевых игроков индустриального сектора: представителей властей, институтов развития и крупнейших предприятий. В рамках форума обсудили потенциал роста высокотехнологичных отраслей и стратегию привлечения инвестиций в промышленную инфраструктуру мегаполиса.

«Центральным событием в рамках месяца московской промышленности стал I Московский инвестиционно-промышленный форум, который стал площадкой для открытого и конструктивного диалога между государством, предприятиями и институтами развития, собрав свыше 350 участников. Онлайн-трансляцию посмотрели почти 800 тыс. человек. Мероприятие не только обозначило высокий инвестиционный потенциал столицы, подкрепленный успешной работой почти 4,6 тыс. производств, но и дало импульс для привлечения инвестиций в индустриальный сектор города», – сказал Ликсутов.

По его словам, примечательно и то, что площадкой для обсуждения стратегического развития столичных предприятий стало сердце развития высокотехнологичной промышленности мегаполиса – ОЭЗ «Технополис Москва».

Форум открыла пленарная сессия «Москва как центр инвестиционного, промышленного и технологического развития страны».

Стратегии и инновационные решения

«Только обрабатывающая промышленность, только промышленность высоких переделов – залог здоровой экономики государства. В этом году началась реализация национальных проектов технологического лидерства. Перед нами стоит достаточно сложная и амбициозная, но при этом выполнимая задача. Речь идет не только об импортозамещении и технологическом суверенитете, мы говорим о технологическом лидерстве», – подчеркнул в рамках выступления замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

Он добавил, что на сегодняшний день в России не просто создают продукты, необходимые для отечественного рынка, но и разрабатывают прорывные инновационные решения, которые будут задавать тренды в мировой промышленности.

О ключевых приоритетах и стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года участникам сессии рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленность – это основа экономики, без нее сложно было бы представить экономический рост и улучшение позиций Москвы на мировой арене. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы разработали и реализуем стратегию развития промышленности столицы до 2030 года. Среди приоритетных и критически значимых отраслей – микроэлектроника, фармацевтика, медицинская техника, а также и отрасли, которые влияют на качество жизни горожан и россиян в целом», – подчеркнул в рамках пленарной сессии Анатолий Гарбузов.

Как добавил руководитель департамента, в первую очередь это пищевая и строительные отрасли, а еще легкая промышленность.

Финансирование

Вопросы взаимодействия столицы и банковского сектора для оказания финансовой помощи промпредприятиям обозначил председатель Московского банка ПАО Сбербанк Герман Барг.

«Механизм взаимодействия между городскими институтами поддержки, такими как Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, и банком как кредитором — наиболее оптимальный. Кредитная организация берет риски на себя, оценивает проект, эффективность, а город распределяет ресурсы в виде субсидирования процентных ставок, учитывая возвратность денег и успешность реализации проекта», - сказал Барг.

За восемь месяцев этого года темп привлечения инвестиций в промышленность при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) увеличился более чем на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Потребности техкомпаний

О потребностях крупных технологических компаний и перспективах взаимодействия со столичным индустриальном сектором рассказал на мероприятии вице-президент по корпоративным отношениями группы компаний «Яндекс Такси» Антон Петраков.

Он уточнил, что Москва – один из лидеров в мире по уровню сервиса, доступности услуг и широте предложения на рынке пассажирских перевозок.

«Наша компания – в тройке лидеров по количеству поездок в мире. Таких результатов и развития невозможно добиться без понимания, что мы строим не только цифровой сервис, но еще влияем на городскую среду и смежные отрасли. Совместно с городом мы развиваем сквозные технологии, в первую очередь это робототехника и искусственный интеллект, который позволяет оптимизировать ресурсы внутри нашего сервиса и издержки. Второе – это автономный транспорт, там, где у города есть большой задел для того, чтобы быть одним из лидеров по выпуску на линию автономных автомобилей. И, конечно, это за собой тянет развитие микроэлектроники, чипов и радаров», – подчеркнул Петраков.

Один из крупнейших проектов страны в сфере промышленности при поддержке столичного правительства реализует госкорпорация «Росатом» на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

«Это наша гигафабрика мощностью 4 ГВт*ч, строительство которой мы заканчиваем в Новой Москве на площадке «Красная Пахра». В 2026 году она будет запущена в опытную промышленную эксплуатацию», — поделился директор по технологическому развитию ГК «Росатом» Андрей Шевченко.

Работа с дружественными странами

О перспективах взаимодействия столичной промышленности и дружественных стран рассказал спикер из БРИКС — вице-президент свободной экономической зоны Халифы в городе Абу-Даби Халид Аль Марзуки.

«Наше сотрудничество началось с личных визитов, потому что мы поддерживаем тесные связи с ассоциациями, российскими экономическими зонами, технопарками. Мы уже внедрили некоторые совместные проекты, и это залог нашего сотрудничества и партнерства, что для нас очень важно», — уточнил Халид Аль Марзуки.

Как поделился ранее Максим Ликсутов, Москва занимает второе место в рейтинге городских экономик мира, она опережает Шанхай, Токио и Пекин. В российской столице работает целый пул мер поддержки промышленности: от финансовых до получения льготной земли за 1 рубль и статуса резидента ОЭЗ «Технополис Москва».

Еще на форуме провели бизнес-диалог «Инвестиционные горизонты: партнерство ради развития». На нем эксперты и представители предприятий обсудили финансовую поддержку инновационных отраслей промышленности Москвы. Также провели сессию «Повестка общественного капитала для промышленных предприятий», посвященную интеграции принципов устойчивого развития в работу предприятий мегаполиса.

Участники и гости форума могли ознакомиться с продукцией резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», побывать в шоуруме Карачаровского механического завода.