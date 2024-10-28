Ликсутов: основными партнерами Москвы по экспорту стали Китай, Индия и Египет

Египет и Индия на протяжении 7 месяцев текущего года были драйверами развития сотрудничества российской столицы и стран БРИКС. В структуре московского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в дружественные государства на страны-участницы объединения приходится порядка 22%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина в столице активно поддерживают экспорт и помогают местным производителям искать новых партнеров за рубежом.

«За первые 7 месяцев 2024 года товарооборот столицы с Египтом вырос почти на 50%, а также на 33% увеличился объем взаимной торговли Москвы и Индии. На долю стран — участниц БРИКС приходится около 22% московского несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны», — отметил Ликсутов.

Одним из основных импортеров является Китай, получающий порядка 32% суммарного объема поставок в страны БРИКС несырьевой неэнергетической продукции. На долю Египта при этом приходится 23%, на долю Индии — 16%, а на долю Бразилии и Саудовской Аравии — 12% и 10% соответственно.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, за счет поддержки центра «Моспром» городские предприятия занимаются активным развитием международного сотрудничества, включая укрепление кооперативных связей с дружественными государствами.

«По итогам января — июля 2024 года московский ННЭ в Египет вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Повышенным спросом на рынке этой страны пользуется продукция машиностроения и металлообработки: гидравлические двигатели, аккумуляторы, медицинское оборудование», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что всего объем московского промэкспорта в Египет увеличился на 39%.

В том же периоде на 5% вырос экспорт промтоваров в Индию. Сейчас на него приходится порядка 94% всего столичного несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну. Драйвером развития сотрудничества в экспорте стала машиностроительная отрасль. Предприятия Москвы на четверть нарастили поставки систем автоматизации, электрических устройств и продукции приборостроения в Индию.

Благодаря поддержке центра «Моспром», которую он оказывает с 2022 года, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции сумели переориентировать собственный экспорт и обзавестись новыми партнерами на рынках стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Столичные экспортеры получают активную помощь от государства. По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», оказывающая поддержку предпринимателям. Также на портале можно получить бесплатную консультацию экспертов, онлайн-обучение, помощь в продвижении продукции на международных маркетплейсах и аналитику. Подробнее о нацпроектах, которые реализуют в Москве, можно узнать по ссылке.