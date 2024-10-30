Ликсутов: одной из крупнейших кондитерских фабрик столицы исполнилось 220 лет

Одной из крупнейших кондитерских фабрик Москвы «Бабаевский» в этом году исполнилось 220 лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день ежегодный объем производства предприятия превышает 23 тыс. т продукции. В этом числе шоколад, вафельные торты и конфеты.

«Москва предлагает производителям продуктов питания свыше 20 системных инструментов поддержки, которые были разработаны под руководством мэра Сергея Собянина. Например, статус промышленного комплекса сегодня присвоен 24 компаниям по выпуску продовольственных товаров. В их числе — кондитерский концерн „Бабаевский“. Там производится свыше 130 наименований востребованной в России и за рубежом продукции. При этом за последние 2 года фабрика увеличила объем выпуска на 18%», — уточнил Ликсутов.

Столица — один из крупнейших центров пищевой отрасли в стране, который вносит значительный вклад в развитие кондитерской промышленности. Благоприятный инвестиционный климат позволяет компаниям развиваться, наращивать объемы производства и расширять свой ассортимент.

«Более 120 московских предприятий обеспечивают горожан и жителей страны качественными кондитерскими изделиями. При поддержке города только за первые восемь месяцев текущего фабрики выпустили около 137,5 тыс. тонн кондитерских изделий, отгрузка выросла на 28% и превысила 63,2 млрд. рублей», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, центр «Моспром» помогает кондитерскому концерну в продвижении продукции на зарубежные рынки, организуя участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Например, во Вьетнаме особой популярностью пользуются весовые конфеты, молочный шоколад, печенье, карамель и вафли столичного производства.

«„Бабаевский“ — одна из наиболее старинных кондитерских фабрик Москвы, сегодня является частью огромного промышленного комплекса столицы. С 2003 года фабрика входит в состав Холдинга „Объединенные кондитеры“ и остается одним из его флагманов. Для нас большая честь, что при поддержке Правительства Москвы, предприятие с большой историей сегодня может реализовывать амбициозные проекты развития, направленные на еще большее укрепление промышленного потенциала столицы», — подытожил управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов.

В октябре холдинг занял первое место в премии «Лидеры промышленности Москвы», получив награду за наибольшее количество экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром».