Ликсутов: объем промышленного строительства по городской программе превысит 880 тыс кв м

Более 10% от общего объема запланированных к строительству промышленных площадей, реализуемых в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, введут в эксплуатацию в 2025 году, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Формирование современной промышленной инфраструктуры — ключ к устойчивому экономическому росту и технологическому развитию столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности, в рамках программы согласовано строительство свыше 880 тыс. кв. м новых производственных площадей», — уточнил Ликсутов.

Благодаря программе создания мест приложения труда более 18 тыс. специалистов различных отраслей промышленности смогут получить возможность трудоустройства недалеко от дома. Их них более 1 тыс. рабочих мест появятся на объектах, возведение которых завершится в этом году.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения инвесторы вложат более 260 млрд рублей труда в создание готовой современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В этом году в столице появится 6 производственных объектов общей площадью около 93 тыс. кв. м. Новые предприятия построят в районах Савелки, Очаково-Матвеевское и Внукове», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. За это время она доказала свою эффективность как инструмент привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды.

В рамках программы планируется реализовать более 230 объектов общей площадью свыше 6 миллионов квадратных метров. Совокупный объем инвестиций превысит 2,3 триллиона рублей, а количество новых рабочих мест составит более 311 тысяч.