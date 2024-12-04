Ликсутов: объем промышленного производства в Москве вырос на 15%

По итогам десяти месяцев текущего года объем промышленного производства в столице вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди лидеров — производители одежды, компьютеров, машин, оборудования и других изделий. Компании поставили заказчикам продукции на сумму более 9,1 трлн рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Индустриальный сектор — двигатель городской экономики и одна из основ социального благополучия не только столицы, но и всей страны. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем условия для устойчивого развития промышленности, а также предлагаем местным предприятиям пул эффективных инструментов поддержки», — сказал Ликсутов.

В городе начали выпускать больше одежды, обуви, компьютеров, электронных и оптических изделий, станков и другой техники. Рост динамики отгрузки наблюдался у производителей продовольственных товаров, лекарственных средств, бумажных изделий и химической продукции.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что по итогам января — октября предприятия обрабатывающих отраслей нарастили выпуск на 16,1%, что свидетельствует об эффективности индустриальной политики столицы.

«Чтобы сохранить передовые позиции города и обеспечить положительную динамику в будущем, мы продолжим масштабировать и развивать успешные практики. Так, усовершенствовали механизм предоставления земельных участков под создание производств за один рубль в год в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП)», — добавил Гарбузов.

Сегодня поддержка города включает в себя более 20 инструментов, которые позволяют компаниям возводить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и значительно снижать налоговую нагрузку.