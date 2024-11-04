Ликсутов: объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 14%

По итогам трех кварталов 2024 года столичные предприятия нарастили объем производства на 14,2% и увеличили отгрузку на 10,7%, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Устойчивое развитие стало следствием системной поддержки, которую город оказывает промышленному сектору.

«Столичные производители продолжают удовлетворять растущие потребности рынка и выпускать продукцию, которая востребована не только внутри московской агломерации, но и во всех регионах страны. Это подтверждает устойчивый рост отгрузки — по итогам девяти месяцев текущего года промышленники поставили заказчикам товаров более чем на 8,2 трлн рублей. Благодаря последовательной индустриальной политике и системной поддержке предприятий, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы отмечаем стабильный рост индекса промышленного производства», — уточнил Ликсутов.

В городе особенно заметно увеличилось производство потребительских товаров. Предприятия нарастили выпуск продуктов питания, одежды и обуви, моющих и косметических средств, а также других изделий.

Обрабатывающая промышленность — движущая сила столичной экономики и важнейшая составляющая стратегического развития региона. Ее возможности зависят от качественного управления и инвестиционного климата.

«По итогам трех кварталов 2024 года отрасль обрабатывающей промышленности продемонстрировала 15-процентный рост, что в очередной раз подтверждает эффективность столичных мер поддержки. Для сохранения и укрепления передовых позиций города мы продолжим развивать текущие инструменты и при необходимости создавать новые. В частности, планируем масштабировать практику межотраслевых промышленных кластеров», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что сегодня на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» действует четыре объединения: фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики и беспилотных авиасистем. Еще два — пищевое и строительное — находятся на стадии формирования.

Гарбузов уточнил, что к 2030 году в городе будет организовано уже 13 межотраслевых кластеров, которые обеспечат рабочими местами 100 тыс. человек.

Кластеризация позволяет предприятиям-участникам эффективно сотрудничать между собой, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки производств и наращивать конкурентоспособность отечественной промышленности.