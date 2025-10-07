Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 6%

В Москве за январь–август зафиксировали рост индекса промышленного производства обрабатывающих отраслей на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее активную динамику зафиксировали у выпуска одежды, текстиля, химпродукции и фармацевтических субстанций, а еще электрооборудования, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, столица активно стимулирует развитие индустриального сектора согласно поручению градоначальника Сергея Собянина.

«Для столичных предприятий доступно более 20 инструментов финансовой и нефинансовой поддержки: от льготных инвестиционных кредитов и офсетных контрактов до локализации высокотехнологичных компаний на территории ОЭЗ „Технополис Москва“. Благодаря этому с января по август 2025 года индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Ликсутов.

На территории Москвы открыто около 4,6 тыс. предприятий, где трудоустроено примерно 755 тыс. человек. Каждый год в мегаполисе появляется 150 новых технологичных компаний, реализовывают десятки инвестпроектов, создают и запускают в серию новые системы, аппараты, лекарства.

«По итогам 8 месяцев текущего года лидерами по росту выпуска стали производители фармацевтических субстанций, электронных и оптических изделий, химических веществ и продуктов, а также московские компании, которые выпускают одежду», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2017 года День московской промышленности отмечается 7 октября по инициативе Собянина. В эту дату проводят праздничный концерт и награждение предприятий, ставших лидерами промышленности столицы.