Ликсутов: на востоке столицы ввели в эксплуатацию завод по выпуску мебели

В Косино-Ухтомском районе ввели в эксплуатацию новый завод по выпуску мебельной продукции компании «ФЕЛИКС». Это уже десятое промышленное предприятие, открытое в столице в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии со стратегией развития московской промышленности до 2030 года планируется более чем вдвое увеличить объем введенных производственных площадей. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 2016 года в столице реализуются масштабные инвестиционные проекты, в соответствии с которыми в городе активно строятся заводы по выпуску товаров народного потребления. Мебельное предприятие в Косино-Ухтомском стало уже десятым промышленным объектом, который возводится в городе в рамках МаИП. Новый корпус площадью более 13 тыс. кв. м обеспечит создание свыше 130 новых высокооплачиваемых рабочих мест», — уточнил Ликсутов.

Для строительства нового предприятия компания при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекла инвестиционный кредит в размере 300 млн рублей по льготной процентной ставке.

«Для развития, расширения и модернизации производств фонд с 2022 года предоставляет инвесторам компенсацию части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитным договорам. Полученные средства компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры. В общей сложности при поддержке фонда в Москве появится более 2,1 млн кв. м новых производственных площадей», — поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В общей сложности в Косино-Ухтомском районе в рамках МаИП предусмотрено строительство 2 производственных корпусов. Там будут производить офисную, домашнюю, школьную и гостиничную мебель.

Участки расположены в хорошей транспортной доступности благодаря близости к МСД и станции метро «Лухмановская».

«Механизм МаИП дает надежный базис для развития производства на территории Москвы. Поддержка города придает бизнесу уверенность в том, что проект будет успешно реализован», — резюмировал генеральный директор компании «ФЕЛИКС» Андрей Михайлов.

На данный момент в столице одобрено и реализуется почти 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано почти 60 тыс. рабочих мест.