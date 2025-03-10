Ликсутов: Москва заключила тридцатый офсетный контракт

В столице появится новое производство медизделий для поддержания систем организма человека, чтобы обеспечить социальные учреждения города, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Таким образом, в рамках исполнения контрактных обязательств инвестор течение 8 месяцев установит на предприятии новое производственное оборудование для выпуска абсорбирующего белья и начнет выпуск продукции.

«В рамках тридцатого офсетного контракта на площадке „Руднево“ особой экономической зоны „Технополис Москва“ появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека. Инвестор вложит в реализацию контракта не менее 200 млн рублей, а город обязуется приобретать медизделия в течение 10 лет. Офсет обеспечит 100% покрытие потребностей социальных учреждений Москвы в данной продукции. Поставки начнутся уже в этом году», — уточнил Ликсутов.

Для Москвы это уже третий офсетный контракт на поставку медицинских изделий и второй офсетный контракт, заключенный с начала текущего года.

«В общей сложности город заключил уже 12 офсетных контрактов на поставку социально-значимой продукции — лекарств, медизделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В прошлом году столица впервые в РФ заключила межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.