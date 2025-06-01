Ликсутов: Москва за год нарастила отгрузку детских игрушек на 65%

В Международный день защиты детей заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о важности и внимании к подрастающему поколению со стороны промышленников. Так, по итогам 2024 года, отгрузку детских товаров в российской столице удалось нарастить на 65%.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает производителям всю необходимую поддержку для увеличения ассортимента, роста объемов производства и создания инновационных решений. Московские промышленники выпускают широкую линейку качественных детских товаров и обеспечивают подрастающее поколение всем самым необходимым. Так, по итогам 2024 года отгрузка игр и игрушек выросла более чем на 65 процентов», – рассказал Ликсутов.

На московских предприятиях изготавливают не только детскую одежду, но и обувь, а также полезные продукты питания из качественных ингредиентов. Специалисты заботятся и о том, чтобы в городе производились хорошие развивающие игрушки, учебные принадлежности и уходовая косметика.

«Сегодня детские товары в столице производят около 30 промышленных предприятий. Особое внимание производители уделяют формированию у ребят инженерного мышления, а также интереса к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям. Для этого компании выпускают широкую линейку образовательных товаров – интерактивные комплексы, обучающие наборы, цифровые лаборатории и многое другое», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, компания «Научные развлечения» в ОЭЗ «Технополис Москва» выпускает учебное оборудование для школ, детских садов и вузов, включая наборы по химии, физике, биологии. Одной из новых разработок является набор «Технологии, конструирование и механизмы» для развития навыков конструирования, программирования и изучения сенсорных систем.

Компания «Бау-Групп» выпускает игрушки-муфты «Тапо» из гипоаллергенных материалов, способствующие развитию эмоционального интеллекта детей. В этом году компания расширила ассортимент и нарастила объемы выпуска.

Завод ISBC занимается разработкой RFID-продукции. Эта компания выпускает транспортные и социальные карты, включая «Москвенок» для школьников, тем самым заботясь о комфорте и безопасности детей. Также в Москве ежегодно производится более полумиллиона школьных карт и идентификаторов.

В музее «АТОМ» на ВДНХ можно увидеть постоянную экспозицию, организованную московским разработчиком оборудования для трехмерной печати - Бизнес-направлением «Аддитивные технологии» компании «Росатом». Гости выставки любого возраста могут попробовать себя в роли специалиста по аддитивным технологиям и ознакомиться с комплектами «3D Креативик». Эти наборы содержат все необходимое: 3D-принтер, расходные материалы, инструментарий для финишной обработки, образцы моделей и детальные руководства.