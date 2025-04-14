Ликсутов: Москва увеличивает производство медицинских изделий и лекарств

В Москве более 300 предприятий занимаются производством лекарственных препаратов и медицинских изделий для горожан. По данным за первые два месяца 2025 года, компании увеличили выпуск медицинских инструментов и оборудования на 26%, а объем производства лекарств вырос на 4,3%, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что предприятия города играют важную роль в развитии медицины. Благодаря мерам поддержки, инициированным мэром Москвы Сергеем Собяниным, компании модернизируют производство, наращивают объемы выпуска и расширяют ассортимент.

«Так, в январе–феврале 2025 года в городе на 4,3% вырос выпуск фармпрепаратов, а медицинских инструментов и оборудования — на 26,4%. В частности, было изготовлено около 3,9 млн диагностических реагентов, свыше 2,6 млн упаковок лекарств для сердечно-сосудистой системы, а также более 856 тыс. противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов», — отметил Ликсутов.

За этот период производство противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов выросло на 33%, а выпуск лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний увеличился в 2,4 раза. Также на 41,7% возросло производство шприцов, игл, катетеров и аналогичных изделий, а выпуск контактных линз и линз для очков увеличился на 20,2%.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, на сегодняшний день 300 московских предприятий обеспечивают страну жизненно важной медицинской продукцией. Их лекарства, оборудование и изделия пользуются спросом как в России, так и за рубежом.

«По итогам первых двух месяцев 2025 года столичные компании отгрузили лекарственных средств на сумму более 54 млрд рублей, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснил Гарбузов.

Компания «Изварино Фарма», специализирующаяся на производстве препаратов для трансплантологии, онкологии и эндокринологии, начала выпуск трех новых лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями. В I квартале 2025 года объем производства превысил 330 тыс. упаковок.

Производитель косметических оболочек для протезов CCOVER за первые три месяца 2025 года почти вдвое увеличил выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также расширяет производственные мощности и обновляет оборудование. Благодаря переезду в новое помещение площадь производства увеличилась в два раза, что открывает дополнительные перспективы для роста.

Компания «Комарик» разрабатывает инновационное устройство для самостоятельных инъекций и активно продвигает персонализированную медицину в России. В прошлом году предприятие выпустило на рынок более 1,5 тыс. таких устройств. В этом году планируется увеличение продаж через действующие каналы сбыта, а также выход в крупные аптечные сети.