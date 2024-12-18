Ликсутов: Москва признана лауреатом премии Investment Leaders Award 2024

Российская столица одержала победу на премии Investment Leaders Award 2024 в номинации «Инвестиции в ESG. Продукт года» с проектом «Получение ESG-статуса правительства Москвы», сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Investment Leaders Award — это ежегодная награда, которую вручают наиболее успешным участникам рынка инвестиций.

«Столица активно решает задачи по достижению национальных целей развития РФ, как поручил (мэр Москвы-ред.) Сергей Собянин. В феврале 2024 года были утверждены критерии соответствия организаций принципам устойчивого развития», — заявил Ликсутов.

Столичные власти создали уникальный подход к оценке соответствия, который был разработан с учетом рекомендаций Центробанка и Минэкономразвития РФ. Данный подход включает в себя 3 ключевых аспекта: воздействие на окружающую среду, социальную ответственность и эффективность корпоративного управления.

«Пройти оценку соответствия принципам ESG может любая организация, работающая в сфере промышленности, транспорта, строительства и недвижимости, общепита и торговли, телекоммуникаций и связи, профессиональной и научной деятельности, государственного управления и в других отраслях экономики. Предприятия оценивают по 105 показателям, среди которых деловая репутация, экологический менеджмент, управление рисками, работа с поставщиками и персоналом, политика инвестирования», — добавил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.