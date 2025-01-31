Ликсутов: Москва представила лучшие практики развития промышленности на демодне

На площадке индустриального парка «Руднево», расположенного в особой экономической зоне «Технополис Москва», состоялся второй демодень эффективных региональных практик. Мероприятие собрало более 200 представителей региональных властей, включая делегатов от агентств развития, промпредприятий, а также из новых регионов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Участники представили решения, направленные на привлечение инвестиций в экономику страны и увеличение ее промпотенциала.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем высокотехнологичные производства, улучшаем механизмы по привлечению инвестиций в нашу экономику, готовим квалифицированные кадры и, конечно, делимся с коллегами опытом. Основная задача демодня — тиражирование лучших региональных практик на всю страну. Сегодня в Москве действует более 4,5 тысячи высокотехнологичных предприятий. За последние пять лет объем инвестиций в промышленность столицы вырос более чем в 2 раза, а к 2030 году планируем увеличить этот показатель в восемь раз по сравнению с 2020 годом», — рассказал Максим Ликсутов.

Он уточнил, что столица готова делиться с регионами успешными практиками для достижения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей устойчивого развития.

Демодень, посвященный развитию промышленности и привлечению инвестиций, предоставил регионам уникальную возможность найти решения, способствующие улучшению качества жизни населения.

По словам первого заместителя генерального директора АСИ Игоря Карачина, формируемый агентством вместе с деловыми предпринимательскими объединениями уже в двенадцатый раз Национальный рейтинг инвестиционного климата является одним из основных инструментов по выявлению лучших практик и мониторингу деловой среды в регионах.

«Значимая доля методологических изменений Нацрейтинга базируется на подходах, определенных Национальной моделью целевых условий ведения бизнеса (исследовании агентства и правительства РФ, сформированном в соответствии с новым Международным инвестиционным рейтингом Всемирного банка). Сейчас обсуждаем с правительством возможность установления целевых показателей по всем метрикам условий ведения бизнеса до 2030 года для всех регионов», — отметил Карачин.

Он добавил, что результаты рейтинга в новом формате представят на ПМЭФ — 2025. Москва, Нижегородская, Тюменская, Новгородская области и Республика Татарстан на протяжении нескольких лет остаются лидерами Национального инвестиционного рейтинга АСИ.

Представители этих регионов поделились своим опытом с участниками демодня в таких вопросах, как развитие инвестиционной и инновационной инфраструктуры, создание механизмов привлечения инвесторов в регион, финансовые и нефинансовые инструменты поддержки предприятий, подключение бизнеса к инженерным сетям, повышение эффективности выдачи разрешительной документации при строительстве.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, столица — драйвер технологичного прогресса. Промышленность мегаполиса отличается не только высокотехнологичностью, но и открытостью для всех.

«Подобные мероприятия становятся важным шагом к масштабированию успешных решений, что позволяет повышать экономическую стабильность страны и улучшать качество жизни людей. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей и значительно укрепить наши позиции на рынке инновационных производств», — сказал Гарбузов.

В декабре прошлого года Рейтинговым комитетом были утверждены новая структура и методология Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на текущий год. Они были актуализированы с учетом современных задач и международных практик, а также мнений региональных команд. Теперь структура рейтинга включает 8 направлений, а количество показателей увеличено с 70 до 110. С этого года АСИ будет публиковать результаты всех регионов, которые участвуют в Национальном рейтинге.

В рамках мероприятия участники ознакомились с ключевыми проектами индустриального парка «Руднево», посетили площадку практической подготовки колледжей Москвы «Руднево», Федеральный центр беспилотных авиасистем, ведущие производства «ВИП Камилла» и «Нюкон Энерджи».