Москва стала лидером среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в прошлом году. Доля столицы в общероссийском ННЭ достигла почти 19%, а объем поставок вырос на 11% по сравнению с 2023 годом. Продукция Москвы была экспортирована в 157 стран, причем основными партнерами стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия, Алжир и Индонезия, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что, в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе особое внимание уделяют увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны.

«По итогам 2024 года их доля составила более 93% в структуре столичных поставок — на 10% больше, чем в 2023 году. Также отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку», — рассказал Ликсутов.

Основную часть экспорта составила продукция промышленных отраслей, на которую пришлось почти 65% от общего объема ННЭ Москвы в дружественные страны. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом. Главными покупателями промышленных товаров стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Индия и Узбекистан.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, экспорт пищевой промышленности, включая детское питание, шоколад, колбасные и макаронные изделия, увеличился на 18% и составил около 8% от общего объема поставок.

«Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции», — добавил Гарбузов.

Фармацевтическая продукция и косметика московского производства также остаются востребованными за рубежом, особенно в странах Африки, таких как Демократическая Республика Конго и Нигерия.

Экспорт товаров энергетического машиностроения, включая низковольтные электрораспределительные устройства, насосы, теплообменное оборудование и гидравлические двигатели, вырос на 8%. Эта продукция пользовалась спросом в странах СНГ, Индии, Турции, Китае, Боливии и Бангладеш.

Кроме того, на 25% увеличились поставки стройматериалов, таких как конструкции из черных металлов, двери, фитинги, облицовочная плитка и огнеупорные изделия.

Для поддержки экспорта в Москве работает центр «Моспром», который сопровождает промышленников на всех этапах внешнеэкономической деятельности. В 2024 году специалисты центра организовали 26 международных бизнес-миссий и обеспечили участие московских компаний в 4 крупных отраслевых выставках за рубежом. В рамках этих мероприятий состоялось более 2,8 тысяч встреч с потенциальными партнерами из 46 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Индию, Марокко, Иорданию, Монголию, Бразилию, Таиланд и страны СНГ.

Страны Ближнего Востока и Северной Африки стали стратегически важным направлением для московских экспортеров. Например, после участия в бизнес-миссии в ОАЭ один из ведущих производителей хлебобулочной продукции заключил контракт на поставку кондитерских изделий.

Московские компании также активно осваивают рынок Латинской Америки. В Бразилии технологии искусственного интеллекта из Москвы вызвали интерес как у частных, так и у государственных структур. Системы видеонаблюдения и аналитики рассматриваются для использования в проектах «умного города» в Сан-Паулу, а также в банковском секторе.

Азиатские страны также остаются ключевым направлением для экспорта. Московский производитель промышленного оборудования заключил договор на поставку техники для нефтяной промышленности Китая, а булочно-кондитерский комплекс подписал контракт на экспорт выпечки.

Страны СНГ продолжают оставаться основными торговыми партнерами Москвы. Например, в ходе бизнес-миссии в Беларусь десять московских компаний провели более 120 встреч с местными партнерами. Среди перспективных проектов — поставка лазерных офтальмологических аппаратов, гальванического оборудования и 3D-принтеров для модернизации белорусских заводов.

Государство активно поддерживает московских экспортеров через национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В рамках проекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предприниматели могут получить консультации, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и пройти онлайн-обучение.