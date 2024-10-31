Ликсутов: Москва и Саудовская Аравия сотрудничают в области высоких технологий

Предприятия Москвы развивают сотрудничество в области высоких технологий с Саудовской Аравией. При этом на продукцию машиностроения приходится более 20% промэкспорта столицы в страны Персидского залива, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на продукцию промышленных отраслей приходится порядка 70% всего неэнергетического несырьевого экспорта (ННЭ) столицы в страны Персидского залива.

«Повышенным спросом пользуются товары машиностроения — на эту категорию приходится более 20% промышленного экспорта столицы в регион. Активно развивается сотрудничество в сфере фармацевтики и косметики — поставки таких товаров за первое полугодие выросли в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отметил Ликсутов.

В области экспортного сотрудничества положительная динамика наблюдается в отношении Ирака, Омана, Катара и Кувейта. При этом на Королевство Саудовская Аравия приходится свыше 50% всего объема ННЭ Москвы в страны Персидского залива. Одним из наиболее перспективных направлений развития сотрудничества Королевства и Москвы является область высоких технологий и проекты цифровизации промышленности.

В результате международной бизнес-миссии промышленники Москвы провели свыше 80 встреч с контрагентами Королевства.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, во время бизнес-миссии 7 столичных производителей продемонстрировали заграничным партнерам разработки высоких технологий — электрозарядные станции, роботизированные комплексы для строительства, комплектующие для промоборудования и другую продукцию.

«В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности», — сказал Гарбузов.

Московское предприятие «Компрессорные технологии» и представители нефтегазовой отрасли Саудовской Аравии рассмотрели возможность размещения производства столичных комплектующих к технологическому компрессорному оборудованию. Во время переговоров обсудили сотрудничество в сфере поставок на нефтеперерабатывающие заводы Королевства продукции столичного экспортера.

«Ближний Восток является не только перспективным рынком сбыта, но и возможностью работать в высоко конкурентной среде где представлены все мировые производители аналогичной продукции с целью развития и совершенствования собственных технологий», — рассказал директор компании «Компрессорные технологии» Дмитрий Рудачинский.

Зарубежная инжиниринговая компания предложила столичному производителю возможность проведения совместной разработки роботизированного оборудования для сферы нефтепереработки.

Как отметил директор компании «ДЕМОРОБОТ» Наиль Салеев, с поддержкой центра «Моспром» во время бизнес-миссии компания провела 18 деловых встреч в Даммаме и Эр-Рияде. Заграничных партнеров цементной, металлургической и строительных отраслей заинтересовали демонтажные роботы AZARRUS.

«По итогу встречи готовится дистрибьютерское соглашение с крупной компанией, которая выразила готовность стать официальным представителем ООО „ДЕМОРОБОТ“ на рынке Саудовской Аравии и других стран Персидского Залива», — отметил директор компании «ДЕМОРОБОТ» Наиль Салеев.

Благодаря поддержке центра «Моспром», которую он оказывает с 2022 года, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции обзавестись новыми партнерами на рынках стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

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