Ликсутов: московский производитель электродвигателей получил статус резидента ОЭЗ

сегодня в 13:30

Компания «Авра», специализирующаяся на производстве бесколлекторных электродвигателей, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь предприятие может нарастить свои мощности благодаря налоговым льготам от города.

Ликсутов поделился, что для резидентов ОЭЗ действует ряд налоговых преференций. Получив такой статус, компании на 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составит всего два процента вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования.

Производимые компанией высокоэффективные бесколлекторные электродвигатели подойдут для современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного размера и веса, обеспечивающих решение многих задач — от мониторинга экологической обстановки до скоростной транспортировки лекарств.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов прокомментировал, что новый резидент ОЭЗ в индустриальном парке «Руднево» планирует выпускать 120 тыс. электродвигателей различных типов ежегодно. Инвестиции в проект превысили 125 млн рублей.

«Более того, компания „Авра“ (входит в группу компаний „ГАСКАР“) создаст новые рабочие места в Москве для 118 человек», — уточнил он.

По словам технического директора компании «Авра» Ярослава Ворошилова, в будущем предприятие планирует нарастить ежегодный выпуск до 300 тыс. электродвигателей различных типов.

Кроме этого, гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что предприятия ОЭЗ Москвы занимаются производством продукции в области беспилотных авиационных систем.

«Также они участвуют в продвижении инновационных научно-исследовательских разработок и увеличивают долю отечественных комплектующих. Как результат, достигается технологический суверенитет и повышается уровень конкурентоспособности российских БПЛА», — заключил Дегтев.