Ликсутов: московские производители напитков увеличили поставки продукции на 9,7%

С января по май текущего года столичные предприятия по производству напитков нарастили объемы поставок продукции на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно оказывает поддержку столичным пищевым предприятиям, в том числе производителям напитков. Компании стабильно выпускают качественные и конкурентоспособные товары, что подтверждает растущий спрос», — сказал Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что в январе–мае этого года предприятия выполнили заказы на сумму более 37 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в городе работает более 30 компаний, производящих фруктовые и ягодные напитки. Ассортимент продукции включает соки, лимонады и др. За последние 5 месяцев в Москве было произведено более 278 млн полулитров питьевой воды в упаковке, включая газированную. Помимо этого, компании выпустили более 198 тыс. декалитров различных сиропов.

Компания «ОЧАКОВО» провела специальную сезонную акцию для бренда COOLCOLA, которая призвана подчеркнуть право современных людей быть разными, меняться, жить в своем темпе и чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Эту идею воплощают новые персонажи бренда — Акула и Коала. Акула олицетворяет энергию, движение и смелость, а Коала — спокойствие и умение наслаждаться жизнью.

По словам гендиректора компании Юрия Антонова, названия маскотов созвучны названию бренда COOLCOLA. С помощью Акулы и Коалы «ОЧАКОВО» говорит: «Будь собой, каким бы ты ни был сегодня». Компания с радостью наблюдает, как COOLCOLA становится не просто напитком, а частью повседневной жизни, стиля и внутреннего настроя потребителей.

Еще один столичный производитель безалкогольных напитков — «Азиано» — предлагает соки из экзотических фруктов. В ассортименте компании есть соки и нектары с семенами базилика, а также линейка газированных напитков со вкусами личи, апельсина, киви, манго, арбуза, малины, клубники и мохито. Напитки помогут ощутить вкус незнакомых фруктов, кокосовой воды и молока, которые освежат в жаркий летний день.