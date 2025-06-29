Ликсутов: московские предприятия наращивают поставки профессиональной одежды

В течение первых четырех месяцев 2025 года предприятия текстильной отрасли Москвы существенно увеличили объемы отгрузки одежды — рост составил 71,6% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Столичные фабрики выпускают разнообразные текстильные изделия, от повседневной до профессиональной одежды, сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в Москве функционируют более 340 предприятий легкой промышленности, которые создают рабочие места для 11,5 тыс. человек. Благодаря системной поддержке, инициированной мэром Сергеем Собяниным, компании активно расширяют производство современной одежды, отвечая на запросы рынка.

«Это позволяет не только обеспечивать высокое качество продукции, но и увеличивать объемы ее отгрузки. По итогам января-апреля 2025 года московские предприятия нарастили поставку товаров на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув суммы более чем 48,3 млрд рублей», — отметил Ликсутов.

Столичные производители выпускают спецодежду для множества отраслей, включая промышленность, энергетику, медицину, городское хозяйство и другие.

«За январь–апрель 2025 года столичные компании произвели более 394,5 тыс. единиц спецодежды, в том числе свыше 120,6 тыс. комплектов производственной и профессиональной мужской одежды и более 44,68 тыс. комплектов женской, 59,74 тыс. юбок, халатов, фартуков, 32,5 тыс. мужских комбинезонов с нагрудниками и лямками, а также 92,57 тыс. прочей профессиональной одежды», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что эти цифры демонстрируют устойчивое развитие легкой промышленности столицы и ее способность обеспечивать потребителей качественной и разнообразной продукцией.

Одним из примеров успешного развития является компания НПО «ДиОД», которая производит спецодежду для чистых помещений и антистатическую одежду для предприятий радиоэлектронной промышленности. Недавно она представила новую линейку «Москвичка», созданную из инновационных российских тканей. Эта одежда сочетает антистатические свойства, долговечность и удобство, полностью соответствуя строгим требованиям работы в чистых зонах. Компания увеличила производственные мощности в 2,5 раза, что позволило с начала 2025 года нарастить выпуск продукции на 60%.

«На текущий момент загрузка производства превышает 100%, всего за один год ассортимент нашей компании расширился почти вдвое: сейчас в линейке представлено около 300 позиций спецодежды и более 20 моделей специальной обуви», — подчеркнул гендиректор компании Николай Одинцов.

Еще один заметный игрок рынка — московское швейное предприятие «Магна», которое с 2015 года занимается промышленным пошивом спецодежды и униформы. В производстве используются современные технологии, включая вышивальные машины, автоматизированные раскройные системы и другие высокотехнологичные решения. Компания делает ставку на отечественные ткани и материалы, а также учитывает профессиональные риски в разных отраслях. Например, для нефтегазовой промышленности применяются ткани с карбоновой нитью, защищающей от статического электричества.

Проектирование одежды ведется с учетом строгих отраслевых требований: материалы, конструкции и технологии подбираются индивидуально. В ассортименте «Магны» представлена защитная одежда для нефтегазовой отрасли с устойчивостью к химическим воздействиям и электрическим разрядам, усиленная униформа для строителей, а также специализированные комплекты, обеспечивающие комфорт при работе в экстремальных температурах.