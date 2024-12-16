Ликсутов: мясокомбинаты Москвы изготовили свыше 255 тыс т колбас

По итогам января-октября текущего года фабрики столицы на 8,4% смогли нарастить выпуск колбасных изделий, изготовив свыше 255 тыс. т продукции, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На сегодняшний день практически в любом магазине страны, а также за рубежом можно найти хлеб, торты, конфеты, напитки, колбасы, которые были изготовлены в Москве.

«Созданный под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина комплекс мер городской поддержки позволяет компаниям развиваться, увеличивать качество изделий, выходить на новые рынки сбыта, а также наращивать объемы производства», — поделился Ликсутов.

Известно, что в столице промышленники производят мясо, субпродукты птицы и полуфабрикаты. В частности, за 10 месяцев текущего года предприятия столицы выпустили более 109,5 тыс. т вареных колбасных изделий, а также около 139,6 тыс. т копченых.

«Промышленникам доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов. В частности, сегодня статус промышленного комплекса, позволяющий получать значительные налоговые преференции, присвоен 24 компаниям сферы пищевой индустрии. При помощи Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компании привлекают льготные инвестиционные кредиты по сниженной процентной ставке. Также формируем в ТиНАО масштабный пищевой кластер, который объединит производителей молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.