Ликсутов: мясокомбинат закупит оборудование при поддержке Москвы

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил «Микояновскому мясокомбинату» льготный кредит в размере 500 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение современного оборудования для производства, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря этой поддержке предприятие сможет увеличить ежемесячный выпуск продукции на 210 т, что в годовом выражении составит свыше 2,5 тыс. т. Кроме того, планируется создать более 20 новых рабочих мест.

Преимущества программы поддержки

Ликсутов уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает промышленным предприятиям. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дает возможность компаниям получать инвестиционные кредиты, что способствует строительству и модернизации производств, расширению экспорта, повышению качества товаров и росту объемов выпуска.

«Одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России благодаря поддержке города смогло привлечь на льготных условиях 500 млн рублей, на которые закупит новое современное оборудование», — сказал Ликсутов.

Срок действия программы поддержки — пять лет, при этом компенсация процентной ставки составит 50% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Популярность льготного инвесткредитования

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, с 2022 года более 100 столичных производителей продуктов питания, косметики, электроники, фармацевтики и других важных товаров уже воспользовались льготными инвесткредитами. Общая сумма привлеченных средств превысила 230 млрд рублей.

«На эти средства компании приобретут свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возведут более 1,7 млн кв. м новых промышленных площадей и создадут около 40 тыс. рабочих мест», — пояснил Гарбузов.

Как изменится «Микояновский мясокомбинат»

«Микояновский мясокомбинат» входит в число крупнейших производителей мясной продукции в России, предлагая более 250 наименований под шестью брендами для разных категорий покупателей. В ассортименте — натуральные колбасы, сосиски, ветчины, деликатесы и другие изделия. Поддержка города позволит предприятию нарастить выпуск наиболее популярной продукции — сырокопченых и варено-копченых колбас.

Как рассказал генеральный директор завода Алексей Якимов, продукция комбината, известная своим неизменным качеством и уникальными рецептами, востребована не только в России, но и за рубежом — в Казахстане, Армении и Беларуси.

«Качество нашей продукции подтверждается и внедрением национальной системы цифровой маркировки „Честный знак“ для консервированной продукции, оборудование для которой также приобретено благодаря сотрудничеству с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства», — отметил Якимов.

Он добавил, что поддержка позволяет заводу развиваться, модернизировать производство, сохраняя традиции вкуса и качества. В ближайших планах комбината — увеличение объемов производства самых популярных видов колбас: вареных, варено-копченых и сырокопченых.