Ликсутов: мебельные фабрики столицы наращивают производство

В январе текущего года московские мебельные предприятия на 25% увеличили выпуск диванов, кресел, столов, стульев и другой мебели для дома, офиса и медицинских учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в городе работает более 140 компаний, производящих мебель для кухонь, спален, гостиных, а также для офисов, медицинских и социальных учреждений.

«По поручению Сергея Собянина город вкладывается в развитие мебельных фабрик, что позволяет им расширять ассортимент, увеличивать производство и объемы отгрузки, закрывая потребности рынка. Так, в январе 2025-го промышленники нарастили выпуск мебели в городе на 25%», — отметил Ликсутов.

Благодаря поддержке города за первый месяц 2025 года производство мебели с металлическим каркасом увеличилось больше чем в 2,3 раза, с деревянным каркасом — почти на 8%. Выпуск матрасов вырос на 8,7%, а производство деревянной мебели для ванных комнат увеличилось в 2,7 раза.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, мебельные фабрики предлагают рынку качественную продукцию, отвечающую современным требованиям и превосходящую ожидания потребителей.

«Спрос на их изделия уверенно растет, что подтверждается объемом отгрузки. В январе 2025 года поставка заказчикам увеличилась почти в 3,3 раза, превысив 3,9 млрд рублей», — сказал Гарбузов.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставил компании «Илкон» два земельных участка в Косино-Ухтомском районе ВАО, один из которых арендуется по льготной ставке — 1 рубль в год.

На первом участке площадью более 2 га уже построена мебельная фабрика площадью свыше 13 тыс. кв. м. После ввода объекта в эксплуатацию здесь смогут трудоустроиться около 350 человек.

Как пояснил председатель Совета директоров компании Илья Кондратьев, на этом предприятии будут производить мебель для офисов, учебных заведений и гостиниц.

«Москва активно поддерживает и дает возможность развиваться промышленным предприятиям, что, в свою очередь, позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые отчисления в бюджет города», — добавил Кондратьев.

Фабрика мебели «8 Марта» предлагает более 170 моделей кроватей, кресел, аксессуаров и другой продукции. В прошлом году предприятие выпустило около 13 тыс. изделий, представив 5 новых линеек диванов, 2 группы столов с каменными и деревянными столешницами, а также несколько видов малой корпусной мебели. Компания также разрабатывает уникальные решения — в 2024 году были получены патенты на 2 модульных дивана.

Предприятие активно модернизирует производство. В прошлом году на фабрике был установлен новый автоматический форматно-раскроечный центр для плитных материалов, что позволило значительно автоматизировать технологические процессы.