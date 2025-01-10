По итогам трех кварталов 2024 года свыше 90% поставок столичной промышленной продукции пришлось на дружественные страны, а наибольшей популярностью за рубежом пользовалась продукция машиностроения, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ключевыми партнерами города стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан, Индия, Бразилия, Армения, Киргизия и Азербайджан.

«По поручению (мэра столицы — ред.) Сергея Собянина город активно содействует развитию столичного экспорта. При поддержке центра „Моспром“ производители наращивают поставки товаров высокотехнологичных отраслей. Например, продукция машиностроения заняла более 30 процентов в общей структуре промышленного экспорта столицы в дружественные страны. Данные товары, а также изделия приборостроения, строительное оборудование и медицинскую технику столица поставляла преимущественно в Белоруссию, Китай и Казахстан», — уточнил заммэра.

Более четверти экспорта составили строительные материалы и конструкции, главными импортерами которых стали Казахстан, Турция и Египет. Химическая продукция заняла 23% экспорта, включая пластмассы, полиэтилен, растворители и дезинфектанты, поставляемые в Белоруссию, Китай и Бразилию. На фармацевтическую и косметическую продукцию пришлось 7%. Ее основные покупатели — Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

«Москва сохраняет статус лидера российского экспорта. Например, объем поставок фармацевтической продукции в Турцию вырос в 20 раз, а экспорт московской медицинской техники в Китай удвоился. Помимо этого, в два раза увеличился экспорт продукции приборостроения в Узбекистан и в три раза — поставки энергетического машиностроения в Азербайджан», — сказал министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2022 году для повышения узнаваемости московских товаров на зарубежных рынках был создан центр «Моспром». Его поддержка позволила перенаправить экспортные потоки и найти новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ. В прошлом году центр содействовал продвижению продукции столичных предпринимателей уже в 46 странах, включая Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Индию, Марокко, Иорданию, Монголию, Бразилию и Таиланд.

Государство активно поддерживает московских экспортеров, предоставляя комплексный пакет мер в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя информационную, финансовую, страховую и логистическую помощь.