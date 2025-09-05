Ликсутов: легкая промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост

Производство одежды в Москве в первом полугодии 2025 года возросло на 55,2% в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением столичного мэра Сергея Собянина в мегаполисе активно поддерживается развитие легкой промышленности.

«Благодаря поддержке города предприятия своевременно реагируют на меняющиеся условия рынка, активно наращивают и модернизируют производственные мощности, увеличивают выпуск товаров и создают новые, востребованные линейки продукции», — отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что с января по июнь 2025 года местные компании изготовили на 55,2% больше одежды, чем за тот же срок годом ранее. Так, за первые шесть месяцев 2025-го выпуск женских брюк увеличился на 83,5%, производство женских платьев выросло на 33,9%, а мужских курток — более чем вдвое в сравнении с прошлогодними показателями.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, свыше 340 столичных предприятий легкой промышленности предлагают разнообразный ассортимент одежды: от платьев и жакетов до классических костюмов и школьной формы. Популярность продукции московского производства неуклонно повышается.

«В период с января по июнь 2025-го компании поставили товаров на сумму свыше 83 млрд рублей, что на 40,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Гарбузов.

Компания Red meter специализируется на выпуске трикотажных и плательных тканей, джинсовой продукции. На производстве выполняют окрашивание тканей, разрабатывают лекала и швейную фурнитуру, а также шьют готовые изделия. Помимо этого, на заводе создают принты, наносят объемную и термопечать, осуществляют металлизированное нанесение на материалы. В производстве используется технология стабилизации, повышающая прочность и качество полотна и позволяющая уменьшить возможную усадку до 5%. Ткань не подвергается деформации, не растягивается во время раскроя и в готовом изделии. Также процесс стабилизации помогает закрепить цвет, благодаря чему материал не линяет в процессе носки.

Московский бренд одежды с авторскими принтами Pink Bus планомерно увеличивает ассортимент, вводит новые модели и разрабатывает эксклюзивные дизайны. Изначально компания начала работу как принтшоп для отечественных иллюстраторов, где художники могли публиковать свои работы, а клиенты — выбирать лучшие принты для разных товаров. Не так давно производитель запустил направление качественного мерча для бизнеса, который может стать отличным дополнением к сувенирной продукции бренда или мероприятия. Также предприятие организовало новую услугу — выездную станцию для печати принтов. Компания регулярно принимает участие в столичных фестивалях и событиях: разрабатывает уникальные принты, и каждый желающий может создать собственную эксклюзивную вещь.

Столичная фабрика «Золотое руно» занимается разработкой и производством форменного обмундирования, головных уборов и гражданской одежды: курток, перчаток, шапок, шуб и других изделий. Наибольшим спросом пользуется утепленная форменная одежда, в которой комбинируются натуральные материалы и современные технологии обработки.