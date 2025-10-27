Ликсутов: компании Технополиса Москвы увеличили выручку на 49%

В первом полугодии 2025 года выручка компаний-резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» показала рост на 48,9% и достигла 108,3 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что такая положительная динамика стала результатом всесторонней поддержки инновационного бизнеса со стороны города, которая осуществляется по поручению Сергея Собянина.

«Благодаря этой поддержке столичные компании постоянно увеличивают объемы производства высокотехнологичной продукции, которая востребована в России и других странах. Так, за первые шесть месяцев 2025-го года выручка резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ составила 108,3 млрд рублей. Это на 48,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Ликсутов.

На сегодняшний день в столичной ОЭЗ осуществляют деятельность более 230 компаний, производящих продукцию для ключевых секторов промышленности — от медицинского оборудования до станкостроения и робототехники. Ожидается, что к 2030 году их число вырастет в 2,5 раза и достигнет примерно 600 предприятий.

Развитие и модернизация производственных мощностей в Москве становятся возможными благодаря мерам поддержки городского Правительства. Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» имеют доступ к значительным налоговым льготам и преференциям: на протяжении десяти лет они не платят налоги на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2% против стандартных 25%. Кроме того, компании-резиденты освобождены от таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках свободной таможенной зоны. Сэкономленные финансовые средства предприятия инвестируют в расширение производственных мощностей, а также в создание и внедрение новых передовых технологических решений.