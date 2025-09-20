Ликсутов: компании Москвы увеличивают выпуск высокотехнологичного оборудования

Предприятия Москвы активно наращивают выпуск современного оборудования и занимаются созданием инновационных решений. За первые 7 месяцев 2025 года производство электронных и оптических изделий увеличилось на 9% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что Москва является центром высокотехнологичных разработок России. Выполняя поручение Мэра Сергея Собянина, город оказывает компаниям системную поддержку. Благодаря этому предприятия внедряют инновации и наращивают научный, технологический и производственный потенциал как столицы, так и всей страны.

«Так, с января по июль 2025 года выпуск электронных и оптических изделий вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Ликсутов.

Столичные заводы производят передовую продукцию для промышленного сектора, энергетики, транспорта, телекоммуникаций, строительства и других сфер.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, компании выпускают широкий спектр товаров: радиоэлектронную аппаратуру, трансформаторы, датчики, оптические приборы. Высокотехнологичная продукция столичных предприятий соответствует строгим требованиям рынка, что доказывает стабильно увеличивающийся спрос.

«Так, в январе–июле 2025-го компании поставили электронных и оптических изделий на 398 млрд рублей, что на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — он рассказал Гарбузов.

Столичная компания «АСК», успешно работающая на рынке поставок и испытаний электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, совместно с Московским политехническим университетом организовала научно-исследовательскую лабораторию. На ее базе разрабатываются электропроводящие печатные краски, позволяющие «печатать» датчики на таких материалах, как бумага, полимеры или ткани.

Главная цель исследований — создание и тестирование датчиков для замера различных типов деформаций и нагрузок строительных конструкций, например, для контроля качества стройматериалов и веса.

Эти датчики также найдут применение в отслеживании логистических процессов, проверке подлинности товаров, а также в медицине, автомобилестроении и других промышленных отраслях.

Предприятие «САВТЭК» вместе с Научно-исследовательским институтом точного машиностроения начало разработку инновационной установки для производства современной электроники. Это оборудование предназначено для выпуска передовых полупроводниковых продуктов на основе карбида кремния.

Вертикальная диффузионная печь с автоматической загрузкой проводит отжиг пластин диаметром 100 и 150 мм без необходимости переналадки. Ее точные и стабильные результаты обеспечиваются за счет равномерного распределения температуры и эффективной подачи газа.

Данная разработка позволит создавать современное оборудование, отвечающее актуальным отраслевым стандартам, а также заложит надежную научно-техническую базу для выпуска вертикальных печей под пластины диаметром 200 и 300 мм.

Компания «СПУТНИКС» представила два новых продукта для аэрокосмического образования — модуль искусственного интеллекта для конструктора космического аппарата «ОрбиКрафт 3D» и ядерно-энергетический модуль для учебной модели лунной базы NEMEYA.

Программно-аппаратный модуль, оснащенный мощным процессором, дает возможность выполнять задачи машинного обучения на дополнительных устройствах конструктора. Это позволяет учащимся обрабатывать с помощью ИИ данные и изображения, в том числе земной поверхности. Разработанный компанией интерфейс дает возможность самостоятельно обучать нейронную сеть под конкретные учебные задачи.

Ядерно-энергетический модуль для учебной модели лунной базы NEMEYA был создан на базе российской платформы для быстрой разработки электронных устройств «Восток». Он предназначен для решения задач по энергоснабжению лунной базы и поддержанию баланса между выработкой электроэнергии и безопасностью комплекса. Эта разработка в будущем поможет в углубленном изучении технологий атомной энергетики для применения в дальнем космосе.