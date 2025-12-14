Ликсутов: компании Москвы увеличили объем выпуска текстиля

В настоящее время в столице функционирует более 340 компаний, относящихся к легкой промышленности. За период с января по октябрь 2025 года локальные бренды нарастили выпуск текстильной продукции на 10,7% в сравнении с аналогичным промежутком прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина развитию столичных производств уделяется повышенное внимание. Эта поддержка позволяет легкой промышленности достигать качественно новых высот: создаются дополнительные рабочие места, появляются новые бренды.

«Компании выводят на рынок эксклюзивные разработки, осваивают разные ниши. Так, за первые 10 месяцев текущего года выпуск текстильных изделий вырос на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», – отметил Ликсутов.

Ассортимент продукции московских предприятий легкой промышленности весьма разнообразен: это одежда для взрослых и детей (включая школьную форму, деловые костюмы, спортивную экипировку), обувь и аксессуары, нетканые материалы, а также текстильные изделия (постельное белье, пледы, полотенца, скатерти, шторы и другое).

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, с января этого года объем выпуска одежды московскими компаниями вырос на 39% по сравнению с аналогичным сроком прошлого года.

«Такой результат стал возможен благодаря модернизации производственных площадок и внедрению новых технологий», – пояснил Гарбузов.

К примеру, столичный производитель верхней одежды для активного отдыха и прогулок Kaambez one, выпускающий зимние и демисезонные комбинезоны, куртки, брюки и аксессуары, за год расширил свой ассортимент на 120%, нарастил объем производства на 50%, а выручку – на 40%.

Город на постоянной основе предоставляет помощь производителям. В их распоряжении находится свыше 20 различных мер поддержки, включающих финансовые и нефинансовые механизмы.

В частности, компания «Нетканика» с привлечением финансирования от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства расширила выпуск нетканых материалов, обладающих высокими барьерными свойствами. Эти материалы используются для производства средств детской, женской и взрослой гигиены, одноразовых средств индивидуальной защиты (медицинских масок, спецодежды) и многих других готовых изделий.