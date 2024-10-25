Ликсутов: кабельные заводы столицы укрепляют позиции на рынке

25 октября свой профессиональный праздник отмечают работники кабельной промышленности. Сегодня в этой отрасли занято почти 20 столичных предприятий, на которых трудятся около трех тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала года они увеличили поставки продукции на 18,6%.

«Москва занимает первое место в России по объему выручки предприятий кабельной отрасли. С 2019 по 2023 год этот показатель увеличился в 1,9 раза и составил 64,3 млрд рублей. Кроме того, столичные производители активно продолжают наращивать объемы поставок — по итогам восьми месяцев 2024-го заводы отгрузили заказчикам изделий более чем на 28,7 млрд рублей, что на 18,6% превышает итоги аналогичного периода прошлого года», — поделился Ликсутов.

Он добавил, что достигать таких результатов помогает в том числе поддержка, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Максим Ликсутов поблагодарил работников кабельной промышленности за отличную работу и пожелал дальнейших успехов.

В товарной линейке столичных производителей есть множество инновационных и специализированных изделий, которые отвечают самым высоким требованиям надежности и безопасности. Например, в Москве выпускают сверхтонкий монтажный оптический кабель, самый легкий космический, сверхгибкий для робототехники, а также специализированные изделия для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов.

«Кабельно-проводниковая продукция столичного производства — один из основных элементов, обеспечивающий надежную передачу энергии и данных на объекты социальной и промышленной инфраструктуры. Город поддерживает такие предприятия. Например, сегодня статус промкомплекса присвоен трем столичным заводам, которые входят в число ведущих производителей отрасли», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что компании также привлекают средства на развитие площадок благодаря льготному инвесткредитованию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Статус промышленного комплекса присвоили столичному предприятию «Спецкабель». Компания первой в мире разработала герметизированный кабель для структурированных кабельных сетей, а также серию огнестойких кабелей для систем безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами.

В прошлом году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал компании часть затрат на закупку нового оборудования. Были установлены высокотехнологичные станки, позволившие в полтора раза увеличить производство продукции.

Еще предприятие пользуется поддержкой столичного центра «Моспром», что позволяет увеличивать экспорт в страны ближнего зарубежья. Например, по итогам прошлого года на 45 процентов выросли поставки в Казахстан.

Другая компания столицы, которая имеет статус промышленного комплекса, «Москабельмет», нацелена на выпуск изделий для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. Предприятие разработало инновационные кабельные технологии для обустройства нефтегазовых месторождений специально для энергосистем и средств связи на морских платформах арктической зоны и континентального шельфа.

На заводе занимаются производством комплексом кабельных систем мониторинга, которые позволяют в режиме реального времени обеспечивать непрерывный контроль за объектами инфраструктуры арктических платформ. Такое оборудование помогает прогнозировать появление дефектов на ранней стадии и значительно снижает аварийность.