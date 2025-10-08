Ликсутов: инвестиции по программе стимулирования создания МПТ превысят 2,7 трлн руб

К 2030 году инвесторы возведут в городе свыше 250 объектов, где будут созданы новые рабочие места для горожан, сказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина Москва активно привлекает частных инвесторов к развитию комплексной и сбалансированной городской инфраструктуры. По итогам девяти месяцев текущего года общий объем инвестиций, которые будут вложены в создание мест приложения труда, вырос более чем на 20% по сравнению с результатами 2024-го и превысил 2,7 трлн рублей. На будущих объектах создадут свыше 340 тысяч рабочих мест», — поделился Ликсутов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда способствует развитию жилых районов, обеспечивает появление новых точек притяжения за пределами центра города. Более трети запланированных к строительству объектов расположатся в ТиНАО.

«Общая площадь объектов, согласованных для строительства по программе стимулирования создания мест приложения труда, выросла более чем на 14% по сравнению с итогами прошлого года и сейчас составляет свыше 7,8 млн кв. м. При этом 40 объектов по программе стимулирования создания МПТ уже возведены, благодаря чему создано почти 30 тысяч рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 году город увеличил коэффициент расчета льготы по программе МПТ для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах.

