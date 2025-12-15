Ликсутов: главы предприятий узнали о преимуществах локализации производства в ОЭЗ

Визит состоялся в рамках мероприятия «День молодого промышленника», организованного клубом молодых промышленников при поддержке Минпромторга РФ.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город укрепляет сотрудничество с другими субъектами России. Такое взаимодействие позволяет обмениваться инновационными технологиями, разработками и лучшими практиками, развивать кооперационные связи в промышленности. Продукция высокотехнологичных компаний ОЭЗ „Технополис Москва“ широко представлена в регионах нашей страны. Локализация на преференциальной территории и получение статуса резидента предоставляет предприятиям доступ к налоговым льготам, а сэкономленные средства они могут направлять на модернизацию и расширение производства», — поделился Ликсутов.

В рамках визита руководители региональных предприятий посетили площадки резидентов ОЭЗ Москвы.

В компании «Аддитивный инжиниринг», специализирующейся на комплексных 3D-решениях для промышленности, гости познакомились с процессом печати компонентов для различных сфер промышленности.

На предприятии «САГА Технологии» гости увидели процесс производства современных касс самообслуживания, которые уже установлены в магазинах Москвы, Московской, Новосибирской, Волгоградской, Нижегородской областей, а также в других регионах.

«Ежегодно мы организуем промышленные экскурсии, которые позволяют изучать передовые технологические решения, современные методы организации производства и реальные практики локализации. В этом году нам удалось посетить ряд высокотехнологичных производств в ОЭЗ „Технополис Москва“, и такие площадки наглядно демонстрируют, как столичная промышленность формирует новые стандарты эффективности, автоматизации и технологического суверенитета. Подобные визиты укрепляют экспертизу сообщества и позволяют молодым промышленникам видеть лучшие ориентиры для развития собственных предприятий», — заключил председатель правленияклуба молодых промышленников Антон Ковалев.