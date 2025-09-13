Ликсутов: фармкомпании из Индии рассказали о локализации в технополисе Москвы

Представители индийского бизнеса побывали с визитом на территории площадки «Алабушево», входящей в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Делегаты ознакомились с принципами работы компании «Велфарм-М» и изучили выгоды от размещения производств на территории столичной ОЭЗ, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С визитом в ОЭЗ «Технополис Москва» прибыли делегаты от индийской фирмы «Concord Biotech», специализирующейся на выпуске активных фармацевтических субстанций, и компании «Greencross Export Private Limited». В ходе визита гости осмотрели производственные мощности резидента особой экономической зоны — предприятия «Велфарм-М». Данная компания производит медикаменты для терапии хронической недостаточности почек, заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологических и иных болезней.

Ликсутов уточнил, что в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина, город планомерно укрепляет партнерские связи с иностранными инвесторами.

«Индийская делегация посетила одно из крупнейших предприятий фармацевтического кластера, где коллегам продемонстрировали преимущества локализации производства на территории ОЭЗ „Технополис Москва“. Сейчас в состав объединения ведущих производителей лекарственных препаратов входит 14 предприятий, восемь из них уже начали выпускать инновационную продукцию, которая работает на благо города и страны», — рассказал Ликсутов.

Фармакологический кластер динамично развивается — в течение следующих нескольких лет его производственные площади возрастут в два раза и достигнут порядка 300 тыс. кв. м.

Председатель и управляющий директор «Greencross Export Private Limited» Тарун Тияги выразил благодарность за возможность посетить фармкластер в особой экономической зоне «Технополис Москва».

«Наша компания работает в России более 20 лет и является одним из ведущих предприятий в фармацевтической индустрии. Совместно с нашим партнером „Concord Biotech“ мы изучаем возможности создания завода по производству ферментационных активных фармацевтических субстанций (АФС) в России и открыты к сотрудничеству», — сказал Тарун Тияги.