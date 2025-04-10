Ликсутов: фабрики Москвы наращивают выпуск косметики и парфюма

За январь–февраль 2025 года столичные предприятия на 82% нарастили выпуск парфюмированной продукции, косметики, средств гигиены, ухода и других товаров повседневного спроса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра города Сергея Собянина столица активно помогает косметической отрасли, стимулируя развитие предприятий и модернизацию их производств. Это способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня локализации и обеспечению жителей качественными товарами.

«Так, при поддержке города в январе–феврале 2025 года компании на 81,8% увеличили выпуск косметических изделий по сравнению с таким же периодом 2024-го. В частности, предприятия произвели более 20,1 млн средств для ухода за кожей, а также около 37,7 млн флаконов шампуней и средств для укладки волос», — рассказал Ликсутов.

За этот период в столице выпуск лосьонов для волос вырос в 2,5 раза, средств для ванн — почти на 44%, а производство декоративной косметики для лица увеличилось на 27%.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, столичные компании играют ключевую роль в развитии российской парфюмерно-косметической промышленности. В этом секторе работает более 30 предприятий, которые способствуют его росту и внедрению инноваций.

«Растущий спрос на их продукцию очевиден: по итогам первых двух месяцев 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств увеличилась более чем в два раза и превысила 22 млрд рублей», — сказал Гарбузов.

Фабрика «СВОБОДА» выпустила новую линейку из 13 продуктов, включая твердое крем-мыло, шампуни, бальзамы для волос, гели для душа, кремы для рук и ног. В их составе — полезные аминокислоты и витамины, обеспечивающие высокую эффективность, хорошую впитываемость и пролонгированное действие активных компонентов. До конца года компания планирует расширить ассортимент, добавив массажные и фитнес-средства, тревел- и фитнес-наборы, а также экологичную линейку.

В свою очередь, компания «Гельтек», специализирующаяся на средствах для аппаратной косметологии и домашнего ухода, нарастила объемы производства и ассортимент. Ее выручка за первый квартал 2025 года достигла 1 млрд рублей, а в марте продажи косметики выросли более чем втрое по сравнению с прошлым годом. Также бренд представил новую серию средств для тела с ароматами огурца, карамельного попкорна, ванили, черной смородины и колы.