Ликсутов: экспорт столичной промышленности в Китай вырос в 1,5 раза

По итогам десяти месяцев 2024 года объем поставок пищевой продукции московского производства в Китай возрос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятия Москвы экспортируют в эту страну мясные изделия, шоколадные кондитерские изделия, напитки, бакалейные товары, пшеничную муку, овсяные хлопья, а также продукцию для здорового питания и многое другое.

По поручению мэра российской столицы Сергея Собянина город предоставляет комплексную поддержку московским экспортноориентированным компаниям при выходе на рынок Китая.

«По итогам января — октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну. Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например, мясо, шоколад, товары для здорового питания, — в 2024-м их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом», — объяснил Ликсутов.

Для содействия продвижению столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр «Моспром». Одним из самых эффективных инструментов поддержки, предлагаемых центром, является байерская программа, которая предоставляет московским компаниям возможность участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G.

«Специалисты центра поддержки экспорта „Моспром“ сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с Китаем», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что, в частности, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.

Для столичных предприятий инструменты поддержки центра «Моспром» открывают перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.

Столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки.