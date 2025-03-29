Ликсутов: экспорт московских предприятий в страны СНГ вырос более чем на 15%

Столица продолжает наращивать торгово-экономические связи со странами СНГ. По итогам 2024 года доля поставок из Москвы достигла 40% от общего объема несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны, что на 15% превышает показатели предыдущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию торгового сотрудничества со странами СНГ.

«По итогам 2024 года около 17% столичных поставок в дружественные страны пришлось на Белоруссию, 15% — на Казахстан, а доля Узбекистана составила 4% от совокупного несырьевого неэнергетического экспорта Москвы», — рассказал Ликсутов.

По сравнению с 2023 годом поставки в Белоруссию увеличились на 11%. Основу экспорта составили продукция строительной и легкой промышленности, фармацевтические товары, а также радиоэлектроника и радиолокационное оборудование московского производства.

В Казахстан экспорт вырос на 15%, включая бытовую химию, средства личной гигиены, косметику и продукты питания — колбасные и кондитерские изделия.

Объем поставок в Узбекистан увеличился почти на 20%, где, помимо лекарств, продуктов и косметики, востребованы товары железнодорожного машиностроения и электрораспределительные устройства.

Для продвижения столичной продукции за рубежом с 2019 года работает центр поддержки экспорта «Моспром». Одним из наиболее популярных инструментов поддержки традиционно считается байерская программа. Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где проводятся встречи форматов B2B и B2G.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, специалисты центра сопровождают промышленников на всех этапах внешнеэкономической деятельности.

«В частности, на 2025 год уже запланированы бизнес-миссии в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Армению, а также организация участия столичных предприятий в одной из крупнейших промышленных выставок в Узбекистане», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что такие меры поддержки направили на продвижение экспорта московской промышленной продукции за рубежом.

Инструменты поддержки центра «Моспром» создают для столичных предприятий возможности для освоения новых рынков, расширения экспортного ассортимента, налаживания партнерских связей и привлечения инвестиционных ресурсов.

Значительную помощь экспортерам оказывают государственные программы. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает комплекс мер финансовой, информационной, страховой и логистической поддержки. В его рамках функционирует цифровая платформа «Мой экспорт», где бизнес может получить бесплатные консультации экспертов, аналитические материалы, помощь в продвижении товаров на зарубежных маркетплейсах, а также доступ к онлайн-образовательным программам и другим сервисам.