Ликсутов: два офисных центра ввели в эксплуатацию в столице

С 2020 года при поддержке городских властей инвесторы сдали в эксплуатацию 25 объектов, обеспечив рабочими местами более 22 тыс. москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина.

«Всего при поддержке города с 2020 года в городе появилось 25 промышленных, деловых и социальных объектов, где уже создано более 22 тыс. новых рабочих мест для жителей столицы, более 1,6 тыс. из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукине и Ростокине», — уточнил Ликсутов.

8-этажный деловой комплекс «Технопарк „Октябрьское поле“ на ул. Ротмистрова дополнил инфраструктуру одноименного жилого комплекса.

«Реализация проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда позволит создать свыше 600 новых рабочих мест для жителей СЗАО. Бизнес-центр площадью порядка 12 тыс. кв. м станет новой точкой делового притяжения в районе Щукино и позволит местным жителям найти работу в шаговой доступности от дома», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Строительство торгово-офисного центра «Ботаника» на улице Вильгельма Пика началось в 2020 году. Сегодня здание площадью около 90 тыс. кв. м обеспечивает работой более 4 тыс. человек, свыше тысячи из которых трудоустроены при поддержке города.

«Мы были первыми, с кем городские власти подписали соглашение о создании рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Рядом с метро „Ботанический сад“ мы построили 18-этажное офисное здание и 4-уровневую торговую галерею с атриумом и подземным паркингом. Помимо магазинов и большого фудхолла, здесь откроются фитнес и детский развлекательный центры. Новый торгово-офисный центр станет местом притяжения жителей близлежащих районов», — прокомментировал директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов.

Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн. квадратных метров недвижимости. На развитие городской инфраструктуры привлекут свыше 2 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.