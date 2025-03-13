Ликсутов: доля Москвы в кредитовании промышленности РФ превысила 23% в 2024 году

В 2024 году доля Москвы в кредитовании российской промышленности составила более 23%. По сравнению с 2022 годом, доля столицы в этом секторе выросла более чем на 17%, демонстрируя стабильную положительную динамику. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе активно развиваются меры поддержки промышленных предприятий, что способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. Важную роль в этом процессе играет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«В частности, доля Москвы в общем объеме промышленного кредитования в РФ увеличилась более чем на 17%. Значительный вклад в укрепление позиций столицы на российском рынке промышленного кредитования вносит Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. С 2022 года его поддержкой воспользовались более 100 предприятий различных отраслей промышленности. Они привлекли порядка 230 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что это позволит создать в Москве свыше 40 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Средства, полученные компаниями, могут быть направлены на различные цели, включая приобретение прав на интеллектуальную собственность, закупку оборудования, строительство и модернизацию промышленных объектов, а также реализацию инновационных проектов.

К примеру, компания «ПК „ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ“» при поддержке фонда строит вторую очередь завода по производству мясных консервов в районе Новопеределкино. Площадь предприятия превышает 40 тыс. кв. м, а его мощность составит около 6 млн банок в месяц. На заводе смогут трудоустроиться более 400 специалистов. Для реализации проекта компания получила льготный кредит на сумму свыше 3 млрд рублей.

Еще одним примером является предприятие «Спелые фрукты», которое привлекло около 3 млрд рублей для создания уникального производства по дозреванию фруктов и ягод в естественных условиях. Благодаря этой поддержке компания закупила 72 единицы специализированного оборудования и создала 400 новых рабочих мест.

Кроме того, компания «Внуково Логистик» получила льготный кредит на сумму более 3 млрд рублей для строительства промтехнопарка в составе строительного кластера в ТиНАО. Общая площадь объекта составит около 212 тыс. кв. м, что позволит создать порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест.

«Около 40% от объема привлеченных льготных инвесткредитов направили в развитие производств в сфере медицины и фармакологии, более 20% — в строительство новой промышленной инфраструктуры, свыше 10% — в создание и модернизацию пищевых производств», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для получения льготного кредита компании необходимо заключить кредитный договор, после чего обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки, который предусматривает компенсацию части процентных расходов. В зависимости от условий средства перечисляются на счет компании в банке, где открыт кредит.

В 2024 году московские предприятия привлекли около 120 млрд рублей благодаря льготным кредитам. В 2025 году условия кредитования были улучшены: максимальный размер льготного кредита увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок кредитования — с 3 до 5 лет. Компенсация процентной ставки теперь составляет 50% от ключевой ставки ЦБ РФ.