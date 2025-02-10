Ликсутов: более половины экспорта Москвы в страны БРИКС пришлось на КНР и Индию

По итогам января-октября 2024 года главными торговыми партнерами российской столицы в странах БРИКС стали Китай и Индия. На их долю пришлось свыше 50% несырьевого неэнергетического экспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Наличие заключенных контрактов с китайскими и индийскими контрагентами сильно повышает шансы московских экспортеров на освоение других азиатских рынков.

«По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортноориентированным производителям при выходе на зарубежные рынки. Особое внимание направлено на расширение поставок промышленной продукции московского производства в страны БРИКС. Сегодня крупнейшие торговые партнеры столицы в объединении — это Китай (на его долю приходится более 35% столичного несырьевого неэнергетического экспорта), а также Индия, куда направлено свыше 15% столичных поставок», — сказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что для развития товарооборота Москвы с указанными странами на этот год утверждены программы четырех международных мероприятий.

В КНР предприятия российского мегаполиса поставляют в основном продукцию авиационной, химической и строительной промышленности, а еще товары приборостроения и энергетического машиностроения. Также особой популярностью в Китае пользуется продукция пищевой промышленности из Москвы. Среди нее мясная продукция, шоколадные кондитерские изделия, бакалея, пшеничная мука, овсяные хлопья и товары для здорового питания.

По итогам 10 месяцев минувшего года несырьевой неэнергетический экспорт в Индию вырос на 15% по сравнению с 2023 годом. Промышленники экспортируют из российской столицы преимущественно продукцию приборостроения, машиностроения и микроэлектроники.

«Специалисты центра поддержки экспорта „Моспром“ сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции проводят b2b- и b2g-переговоры с потенциальными покупателями столичной продукции за рубежом, в частности, в странах БРИКС», — уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Экспортерам из мегаполиса активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках него работает цифровая платформа «Мой экспорт». Там бизнесменам предоставляют поддержку. Например, на платформе предприниматели могут бесплатно проконсультироваться у экспертов, получить аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и т. д.