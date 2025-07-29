Ликсутов: «Банк технологий» пополнился новыми инновационными решениями

Столичный онлайн-сервис «Банк технологий» на Инвестиционном портале Москвы расширил базу инновационных решений, сказал заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В числе новых решений — автоматизированная система хранения технологического инструмента и система высокоточного контроля физических параметров объектов.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город реализует ряд проектов по развитию высокотехнологичной индустрии. Так, с 2020 года в столице работает онлайн-сервис „Банк технологий“ — это реестр передовых решений в сфере цифровизации и автоматизации, которые ориентированы на потребности промышленного сектора столицы. Его основная цель — упростить для предприятий подбор инструментов, способствующих росту эффективности без дополнительных затрат. Реестр постоянно расширяется и в 2025-м пополнился новыми разработками — сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений», — уточнил Ликсутов.

«Банк технологий» предоставляет предприятиям современные инструменты для развития производства. Внедрение этих решений помогает оптимизировать рабочие процессы, усилить информационную безопасность и провести цифровую трансформацию.

«Сервис „Банк технологий“ дает возможность пользователям самостоятельно выбирать инструменты для модернизации производства. Он предлагает комплексный подход к внедрению инноваций: здесь можно подобрать подходящую технологию и найти надежного партнера для ее реализации. Пользователи имеют доступ к базе практических кейсов и могут получить профессиональные рекомендации по адаптации выбранных решений под специфику своего предприятия. Все функции сервиса доступны онлайн, что значительно упрощает технологическую трансформацию производственных процессов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания «МОСИТЛАБ» представила две инновационные разработки в каталоге «Банка технологий». Первая — автоматизированная система хранения инструмента «Шкафмен», оснащенная искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц FaceID. ПО управляет приводами хранилищ и электромагнитными замками ячеек хранения, а также контролирует состояние инструмента, выявляя дефекты и загрязнения.

Вторая разработка — это система контроля качества «Геометрия», обеспечивающая высокоточный контроль физических параметров различных конструкций или отдельных деталей с погрешностью до 5 микрон. Система помогает снизить процент брака, оптимизировать производственный процесс и повысить надежность оборудования на всех этапах.

«Для нас включение новых решений в „Банк технологий“ — важный шаг для продвижения отечественных разработок. Этот сервис позволяет промышленным предприятиям быстро находить эффективные инструменты для цифровизации, усиливать производственные мощности и улучшать качество продукции. Но самое главное — он формирует синергию на российском рынке: мы концентрируемся на собственных ресурсах, не тратим силы и время на поиски за рубежом. В России есть все необходимое. И многое уже сделано — в Москве», — рассказал генеральный директор компании Ян Анисов.

Теперь в реестре новейших технологических решений уже больше 10 разработок компании, среди них — робот-обработчик входящей корреспонденции, кабель с радиочастотной идентификацией MAGNETAG, система оптического контроля операционной линии «СОКОЛ» и другие.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий (https://www.mos.ru/dit/), получить доступ к сервисам Инвестиционного портала можно без дополнительной регистрации на ресурсе: пользователи могут воспользоваться Mos ID (аккаунта на портале mos.ru) или учетной записью Портала поставщиков. Такая сквозная авторизация делает Инвестпортал значимой частью столичной цифровой экосистемы для бизнеса и повышает доступность онлайн-инструментов для предпринимателей.