Ликсутов: 9 зон таможенного контроля открыли в ОЭЗ «Технополис Москва» с начала года

С начала текущего года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» появилось 9 зон таможенного контроля. Пять из них находятся на площадке «Печатники», три — в «Алабушево» и одна — в «Руднево». В общей сложности на площадках ОЭЗ столицы работают 24 зоны таможенного контроля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает развитие высокотехнологичных компаний и предоставляет им широкий спектр преференций, одна из которых — режим свободной таможенной зоны. В настоящее время на площадках особой экономической зоны „Технополис Москва“ функционирует 24 зоны таможенного контроля, 9 из которых созданы в этом году. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию ОЭЗ необходимые для организации производства комплектующие, оборудование и сырье. Благодаря таможенным льготам в 2022 году резиденты сэкономили 120 млн рублей, в 2023 году — 700 млн, а за 9 месяцев 2024 года — 1,8 млрд рублей», — прокомментировал Ликсутов.

Применение режима свободной таможенной зоны существенно снижает финансовую нагрузку как при создании новых производств, так и при расширении или модернизации уже действующих предприятий. Такие льготы сокращают себестоимость готовой продукции и повышают ее конкурентоспособность на внутреннем и на внешнем рынках.

«Среди резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ наблюдается положительная динамика предоставления налоговых и таможенных льгот. Всего по итогам девяти месяцев текущего года они получили более 6,4 млрд рублей налоговых преференций, а за весь период деятельности ОЭЗ Москвы им было предоставлено свыше 21 млрд рублей таких льгот», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Помимо этого, совместно с таможенными преференциями, статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляет значительные налоговые льготы.

«На протяжении десяти лет компании освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижена с 20 до 2%. Сэкономленные средства предприятия направляются на расширение производства, разработку высокотехнологичной продукции и внедрение инновационных решений в производственные процессы», — заключил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.