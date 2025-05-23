Ликсутов: 5 инновационных производств появятся в новом корпусе столичной ОЭЗ

На территории площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» в новом промышленном корпусе разместятся пять высокотехнологичных производств, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятия наладят выпуск импортозамещающей продукции в сферах фармацевтики, медицинской техники, микроэлектроники и машиностроения. Общая площадь корпуса превышает 11 тыс. кв. м, планируется создать свыше 370 новых рабочих мест.

«Здесь уже введено в эксплуатацию около 20 объектов общей площадью более 330 тыс. кв. м. Только в прошлом году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда сдано более 53 тыс. кв. м первой очереди промышленного технопарка „Алабушево“. В одном из новых корпусов разместятся пять инновационных производств, среди которых — выпуск титановых имплантатов для травматологии и ортопедии, оборудования для ядерной медицины, онкопрепаратов, микроэлектроники и насосной техники. Общий объем инвестиций превысит 8 млрд рублей. Четыре из пяти предприятий планируют начать работу уже в текущем году», — поделился Ликсутов.

Одним из первых к запуску готовится производитель позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ/КТ) — оборудования для радиоизотопной диагностики онкологических заболеваний. Аппараты позволяют выявлять новообразования на ранней стадии с точностью до 95%. Проект реализует новый резидент ОЭЗ Москвы — компания «Зантон медицинские системы».

«Это один из ключевых проектов для отечественного здравоохранения, так как уровень развития ядерной медицины напрямую связан с числом ПЭТ-сканеров. В проект инвестировано более 300 миллионов рублей, будет создано 190 рабочих мест. Планируется, что ежегодно на площадке „Алабушево“ будет производиться три высокотехнологичных аппарата», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что сегодня предприятие оснащено необходимым оборудованием, сформирован штат специалистов, введена в эксплуатацию зона таможенного контроля, поданы документы на регистрацию продукции.

До конца года еще одно предприятие запустит производство титановых имплантатов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Ежегодный объем выпуска составит не менее 140 тыс. изделий.

На новых площадях начнет работу компания «Фармасинтез-Биокапитал» — резидент ОЭЗ Москвы с 2024 года. Она займется производством таргетных онкопрепаратов. В следующем году будет открыт участок твердых лекарственных форм мощностью до 30 тыс. упаковок в год, а в 2028 году — участок жидких форм, которые будут выпускаться по уникальной, не имеющей аналогов в РФ технологии.

«Площадка „Алабушево“ востребована у инвесторов. Здесь работают более 50 компаний, из которых свыше 30 имеют статус резидента. Размещены производства микроэлектронной, медицинской и фармацевтической продукции, создано 4,8 тыс. рабочих мест. Ряд объектов находится в стадии строительства и расширения — девять из них будут введены в эксплуатацию в 2025 году. В том числе ожидается завершение строительства второй очереди промышленного технопарка „Алабушево“ площадью более 50 тыс. кв. м. Это создаст дополнительные перспективы развития территории и откроет более 2 тысяч новых рабочих мест в следующем году», — заключил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.