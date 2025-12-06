Ликсутов: 110 млрд рублей вложили резиденты технополиса Москвы в микроэлектронику

Компании, работающие в сфере микроэлектроники и являющиеся резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва», направили в развитие собственных производств более 110 млрд рублей за весь период сотрудничества. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением Мэра Сергея Собянина в городе создаются все необходимые условия для организации современных высокотехнологичных производств.

«Разнообразные льготы и налоговые преференции позволяют резидентам особой экономической зоны столицы увеличивать объемы инвестиций в критически значимые отрасли экономики. Например, за все время деятельности в ОЭЗ „Технополис Москва“ предприятия из отрасли микроэлектроники вложили в развитие своих промышленных мощностей свыше 110 млрд рублей», — отметил Ликсутов.

Эти компании выпускают инновационную продукцию, включая электронную компонентную базу, микросхемы, трансиверы и мультиплексоры. Реализованные инвестиции позволили сформировать инфраструктуру, которая способствует достижению технологического суверенитета России.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл в ОЭЗ «Технополис Москва» производство фотонных интегральных схем.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» предлагает специальный налоговый режим и комплекс преференций для инвесторов в высокотехнологичные отрасли. Резиденты ОЭЗ на десятилетний срок освобождаются от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю. Для них также действует сниженная в 12,5 раза ставка налога на прибыль — всего 2%.